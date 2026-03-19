Ragusa – Con l’arrivo della bella stagione, i profumi e i colori della terra iblea tornano protagonisti. In occasione del primo weekend di primavera, l’Interspar Le Dune di Ragusa ospita una nuova edizione del Mercatino delle Eccellenze, un appuntamento realizzato in sinergia Slow Food Ragusa, ormai divenuto iconico e che celebra il legame indissolubile tra grande distribuzione di qualità e piccoli produttori locali. Da venerdì 20 a domenica 22 marzo, l’area esterna dell’ipermercato Interspar Le Dune (in via La Pira) si trasformerà in un vero villaggio del gusto. Un’occasione unica per incontrare i custodi della biodiversità siciliana, scoprire i segreti della filiera corta e fare acquisti consapevoli direttamente da chi produce.

Sulla scia del successo delle precedenti edizioni, il mercatino vedrà la partecipazione delle Comunità Slow Food e dei produttori dei simboli dell’enogastronomia locale. I visitatori potranno immergersi in un percorso sensoriale che spazia dal celebre Ragusano DOP, protagonista di degustazioni libere, alla cipolla di Giarratana, fino ai sapori decisi del suino nero con la salsiccia di Palazzolo Acreide. Non mancheranno le eccellenze che rendono unico il nostro territorio: dal miele ibleo ai formaggi storici, fino ai prodotti da forno che richiamano la tradizione del pane di casa. L’iniziativa continua ad essere un momento di confronto diretto per ascoltare le storie dei produttori, assaggiare prodotti d’eccellenza e riscoprire il valore del cibo come cultura. Per l’occasione, saranno previsti incontri, assaggi gratuiti e promozioni dedicate per incentivare il consumo di prodotti a chilometro zero.

Il Mercatino delle Eccellenze sarà aperto al pubblico nelle giornate di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Un modo “gustoso” per salutare la primavera riscoprendo l’autenticità dei sapori siciliani e sostenendo l’economia del territorio.