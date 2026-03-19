Pozzallo- E’ un 70enne di Ispica, il conducente del camion, morto stamattina dopo un incidente stradale lungo la SP 46, l’arteria che collega Pozzallo a Ispica nei pressi del passaggio a livello. Ancora non sono state rese note le generalità dell’uomo che è deceduto subito dopo l’incidente.

Il 70enne viaggiava a bordo di un camion carico di carote quando per cause ancora in corso di accertamento ha prima tamponato un’auto che viaggiava sulla stessa corsia di marcia, poi si è ribaltato ed è finito fuori strada.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Modica per liberare il conducente del camion rimasto incastrato tra le lamiere. I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare a lungo tra le lamiere contorte per estrarre il corpo del conducente, ma i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Meno gravi, sebbene serie, le condizioni della persona alla guida della Peugeot. Dopo le prime cure prestate sul posto, il conducente dell’auto è stato trasferito d’urgenza al pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Modica. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Pozzallo e Modica. I militari hanno effettuato i rilievi tecnici necessari a stabilire l’esatta traiettoria dei veicoli e le responsabilità dello scontro.