Ragusa – La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 30enne, residente a Ragusa, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Ragusa hanno effettuato attente verifiche nei confronti di soggetti sottoposti a misure restrittive alternative alla detenzione, tra cui gli arresti domiciliari.

Durante il controllo presso l’abitazione del trentenne, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno notato un atteggiamento particolarmente nervoso da parte dell’uomo e successivamente rinvenuto all’interno dell’abitazione sostanza stupefacente già suddivisa in dosi e potenzialmente destinata all’attività di spaccio.

Alla luce di quanto emerso, il soggetto è stato denunciato in stato di libertà e la sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro. L’uomo resta a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.