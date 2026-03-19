Il nostro Pianeta si prepara a ricevere l’impatto di una nuova perturbazione solare. Lo Space Weather Prediction Center della NOAA ha infatti emesso un’allerta per una tempesta geomagnetica di classe G2 (definita “moderata”), prevista nel periodo compreso tra il 19 e il 21 marzo, dovuta alla combinazione di due fattori: il possibile arrivo sulla Terra di espulsioni di massa coronale (CME) e gli effetti di un flusso di vento solare ad alta velocità proveniente da un buco coronale (CH HSS).

L’evento è la conseguenza diretta di un’espulsione di massa coronale (CME) sprigionatasi dalla nostra stella lo scorso 16 marzo, la cui onda d’urto sta completando il suo viaggio nel vuoto interplanetario.

La dinamica: cos’è una CME? Le espulsioni di massa coronale sono tra i fenomeni più spettacolari e potenti del sistema solare. Si tratta di colossali rilasci di plasma e campi magnetici che si staccano dalla corona solare.

Massa e velocità: Queste nubi possono trasportare miliardi di tonnellate di materiale a velocità che variano dai 250 km/s fino a picchi di quasi 3.000 km/s.

Tempi di impatto: Mentre le particelle più rapide possono coprire la distanza Sole-Terra in meno di 18 ore, l’evento attuale ha impiegato circa tre giorni per raggiungerci, confermando una velocità di propagazione costante ma non estrema.

Quali sono i rischi reali? Nonostante la vastità di queste nubi magnetiche — che possono arrivare a occupare un quarto della distanza tra noi e il Sole — gli effetti di una tempesta di classe G2 sulla Terra sono generalmente contenuti. Gli esperti segnalano possibili interferenze limitate a tre settori principali:

Reti Elettriche: Potrebbero verificarsi lievi fluttuazioni di tensione, solitamente gestibili dai sistemi di protezione delle infrastrutture.

Comunicazioni e GPS: È possibile una degradazione temporanea della qualità dei segnali radio e delle frequenze utilizzate per la navigazione satellitare.

Satelliti: Una leggera variazione nella densità dell’atmosfera superiore potrebbe richiedere piccole correzioni di rotta per i mezzi in orbita bassa.

Per gli appassionati di astronomia, tempeste di questo tipo sono spesso foriere di spettacolari aurore boreali, che potrebbero rendersi visibili a latitudini leggermente più basse del consueto. La NOAA rassicura sul fatto che, pur trattandosi di un fenomeno significativo per la magnetosfera terrestre, non vi sono pericoli per la salute umana o per l’integrità delle reti tecnologiche su larga scala. I tecnici rimangono comunque in allerta per monitorare l’evoluzione del flusso di particelle nelle prossime ore.