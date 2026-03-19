Scicli – Un altro passo concreto verso il potenziamento dell’impiantistica sportiva della provincia di Ragusa. Sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la ristrutturazione dei campi del Tennis Club Confeserfidi Scicli, un intervento atteso dalla cittadinanza e finanziato grazie all’impegno dell’Onorevole Ignazio Abbate. Ieri, il parlamentare ibleo, ha assistito alla consegna dei lavori insieme al Sindaco di Scicli, Mario Marino, al presidente del Consiglio, Desirè Ficili, al consigliere comunale Giuseppe Puglisi, al main sponsor dell’Associazione, Bartolo Mililli in rappresentanza di Confeserfidi e dei vertici della società sportiva che da 46 anni asseconda la passione sotto rete di intere generazioni di sciclitani.

“L’intervento da 470 mila euro non si limiterà al ripristino delle strutture esistenti – commenta l’On.Abbate – poiché il progetto prevede una visione dedicata alla crescita dei giovani atleti grazie alla realizzazione di tre nuovi campetti di allenamento, specificamente progettati per i bambini e l’avviamento allo sport (mini-tennis). Grazie a un’attenta gestione dei ribassi d’asta e delle economie di gara, il progetto originale potrà essere ampliato in vari modi. Si parlava con insistenza dell’installazione di una copertura mobile su uno dei campi, garantendo la continuità dell’attività sportiva anche durante i mesi invernali o in caso di maltempo. Vedere l’apertura di questo cantiere è per me motivo di grande soddisfazione. Avevamo preso un impegno preciso con gli sportivi sciclitani quando annunciammo lo stanziamento dei fondi, che comprendevano anche gli interventi per il vicino stadio ‘Ciccio Scapellato’ per un totale vicino al milione di euro.

Oggi passiamo dalle parole ai fatti. L’ulteriore buona notizia è che, grazie a un’ottimizzazione delle risorse e alle economie ottenute, sarà possibile migliorare il progetto iniziale. Investire nello sport, specialmente creando spazi per i più piccoli, significa investire nella salute e nel futuro della nostra comunità.” L’intervento sui campi da tennis si inserisce nella strategia di rilancio che ha già visto protagonista il limitrofo impianto “Ciccio Scapellato”, confermando l’area come il vero cuore pulsante dell’attività atletica e sociale di Scicli. L’obiettivo dell’On. Abbate resta quello di dotare i comuni del ragusano di strutture all’avanguardia, capaci di attrarre eventi sportivi e di offrire ai giovani alternative sane e stimolanti.