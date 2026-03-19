Il temuto vortice Jolina è ormai un ricordo per la nostra Penisola: la perturbazione si è spostata definitivamente verso il Nord Africa, dove continuerà a causare forte maltempo senza più interessarci. Tuttavia, la primavera deve ancora attendere. Una nuova insidia sta attraversando l’Italia: una bassa pressione alimentata da correnti fredde di matrice continentale in arrivo dai Balcani.

Sebbene il minimo depressionario sia meno energico rispetto ai giorni scorsi, l’afflusso di aria gelida manterrà condizioni di instabilità con rovesci sparsi e nevicate a quote collinari, localmente anche sotto i 1000 metri. Vediamo nel dettaglio l’evoluzione fino a venerdì.

Previsioni per Giovedì 19 Marzo: instabilità al Sud

Il contrasto tra l’aria fredda balcanica e il Mediterraneo manterrà il tempo perturbato soprattutto nel Meridione. Settentrione: Il cielo torna sereno o poco nuvoloso quasi ovunque. Qualche residuo addensamento al mattino sulla Romagna, in rapido dissolvimento. Centro: Prevale il sole sulle regioni tirreniche. Maggiore variabilità sul versante adriatico, con isolati piovaschi tra Basse Marche e Abruzzo che, nel pomeriggio, potrebbero sconfinare verso il Lazio centro-meridionale. Meridione: È la zona più colpita. Prevista forte instabilità con alternanza di schiarite e nubi minacciose. Attesi rovesci e temporali frequenti su Calabria, Sicilia settentrionale e versante Adriatico. Più protette Sardegna e Campania. Temperature e Venti: Valori termici in lieve ripresa al Centro-Nord. Soffieranno ancora venti localmente forti da nord, con mari da mossi a molto mossi.

Previsioni per Venerdì 20 Marzo: verso un lento miglioramento

La pressione tende ad aumentare, regalando ampie schiarite, ma con ultimi strascichi di instabilità. Nord: Giornata pienamente soleggiata e stabile. In serata si segnala un aumento della nuvolosità su Friuli e Alpi orientali, ma senza rischio di precipitazioni. Centro: Ancora qualche incertezza lungo la costa adriatica con fenomeni molto sporadici; bel tempo diffuso lungo la fascia tirrenica. Sud: Il maltempo molla la presa. Rimangono possibili piovaschi isolati tra Calabria e Sicilia, con qualche nuvola pomeridiana nelle zone interne di Basilicata e Campania. Altrove splenderà il sole. Temperature e Venti: Clima stazionario. I venti continueranno a soffiare dai quadranti settentrionali, mantenendo i mari mossi.