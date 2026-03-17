Il vortice ciclonico Jolinda sta spostando il proprio baricentro verso il Mar Libico, dove è previsto che stazioni almeno fino a giovedì. Nonostante il progressivo allontanamento del nucleo, la configurazione “a ritornante” continuerà a convogliare impulsi instabili su gran parte dell’Isola, mantenendo condizioni di severo maltempo soprattutto sul versante orientale.

La Protezione Civile ha confermato lo stato di Allerta Arancione a Messina e parte della provincia di Catania per i settori ionici settentrionali, dove la combinazione tra umidità e correnti cicloniche creerà le condizioni per fenomeni avversi di particolare intensità. Allerta meteo gialla in buona parte della Sicilia orientale ed in particolare nelle province di Siracusa e Ragusa.

L’evoluzione meteo della giornata. Mattinata con piogge e temporali interesseranno i settori orientali. Sul resto della regione prevarranno nubi compatte e cieli coperti, ma con probabilità di pioggia più scarse. Pomeriggio e sera si attende un nuovo picco di instabilità. Il maltempo si intensificherà ed estenderà a buona parte della Sicilia. I fenomeni più violenti, con possibili grandinate, colpiranno i settori nord-ionici, orientali e settentrionali. Aree Occidentali e Meridionali: in queste zone i fenomeni risulteranno decisamente più sporadici e meno intensi rispetto al resto dell’Isola.

L’aria fredda che alimenta il sistema ciclonico porterà a un ulteriore, seppur lieve, abbassamento delle temperature. Questo scenario garantirà nuove nevicate sull’Etna a quote montane, con i fiocchi che imbiancheranno il vulcano stabilmente sopra i 1600 metri.

La ventilazione resterà l’elemento di maggiore criticità per la giornata odierna. Si prevedono venti con intensità di burrasca forte e rotazione ciclonica: Tirreno: Forti raffiche di Grecale. Stretto di Sicilia: Venti tesi da Est-Nord-Est. Ionio: Qui si attendono le condizioni più critiche, con venti di Levante che potranno raggiungere raffiche di fortunale.