Giarratana – A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, la processione in onore di San Giuseppe, che si sarebbe dovuta tenere domenica sera a Giarratana, è stata rinviata a giovedì sera, in occasione delle celebrazioni per la solennità del patriarca. Domenica pomeriggio, però, molto animata la tradizionale “cena” con la vendita di prodotti dati in dono e che sono stati raccolti a sostegno delle iniziative celebrative. Oggi gli appuntamenti proseguono alle 18 con la messa vespertina e alle 19,30 con la finale del torneo di biliardo e premiazione dopo che ieri si era già tenuta la finale del torneo di Scala 40. Domani, alle 18, un momento speciale.

La messa sarà presieduta dal parroco, il sacerdote Francesco Ottone, e dedicata a tutti i papà. Durante la messa ci sarà un momento di affidamento a San Giuseppe e ai papà, infine sarà consegnato un dono per la famiglia. Durante la celebrazione eucaristica, inoltre, ci sarà il rito di vestizione dei nuovi ministranti. Per quanto riguarda giovedì 19, invece, alle 17,30 in chiesa Madre la recita del Rosario, la coroncina e il canto delle litanie di San Giuseppe. Alle 18,30, poi, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa. Quindi, la processione serale per le vie della cittadina iblea. Subito dopo, l’accoglienza in piazza e prima del rientro lo spettacolo pirotecnico. Ultimo atto della festa la ricollocazione del simulacro di San Giuseppe nella cappella dell’altare maggiore. I sacerdoti e la commissione di San Giuseppe esprimono gratitudine ai fedeli per la comprensione e per la devozione con cui desiderano partecipare ai festeggiamenti.