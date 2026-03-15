Nell’immaginario collettivo, il termine “Bonus Casa” evoca immediatamente impalcature e detrazioni per ristrutturazioni. Tuttavia, nel 2026, la realtà è molto più articolata: il vero supporto alle famiglie non passa solo dai muri, ma da un intreccio di agevolazioni che toccano le bollette, l’infanzia e la gestione quotidiana della vita domestica.

Più che un singolo incentivo, ci troviamo di fronte a un pacchetto multiforme dove la strategia vincente non è lo slogan, ma la corretta presentazione della documentazione fiscale.

La “chiave di volta” resta l’ISEE 2026

Il punto di partenza imprescindibile per attivare qualsiasi forma di sostegno è l’aggiornamento della DSU. L’INPS ha confermato che i criteri per l’anno in corso sono più favorevoli rispetto al passato: le nuove franchigie sulla casa di abitazione e le maggiorazioni per i figli conviventi permettono a molti nuclei di ottenere un punteggio ISEE più basso, aprendo le porte a bonus altrimenti inaccessibili.

Sconti in bolletta: il Bonus Sociale automatico

Una delle voci di spesa più pesanti per la gestione della casa è quella energetica. ARERA ha confermato che nel 2026 i bonus sociali per elettricità, gas e acqua restano attivi e vengono erogati automaticamente a chi rispetta i limiti reddituali.

Soglia ISEE: Fissata a 9.796 euro , sale a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

Fissata a , sale a per le famiglie con almeno quattro figli a carico. Entità del risparmio: Per l’energia elettrica, i nuclei numerosi possono ottenere uno sconto fino a 204,40 euro annui.

Per l’energia elettrica, i nuclei numerosi possono ottenere uno sconto fino a annui. Utenze Idriche e Gas: I contributi variano in base alla zona climatica e al numero dei componenti, rappresentando un sollievo concreto contro il caro-vita.

Famiglia e Infanzia: gli aiuti che “pagano l’affitto”

Spesso dimentichiamo che i sostegni ai figli incidono direttamente sulla capacità di sostenere i costi della casa (mutuo o affitto).

Assegno Unico: Confermato e rivalutato dell’ 1,4% per l’inflazione. Se la domanda è già attiva, il pagamento prosegue d’ufficio senza nuovi moduli.

Confermato e rivalutato dell’ per l’inflazione. Se la domanda è già attiva, il pagamento prosegue d’ufficio senza nuovi moduli. Bonus Nido: Un pilastro per i genitori lavoratori. Il contributo per le rette (pubbliche o private) può arrivare a 3.000 euro annui per le fasce ISEE più basse.

Un pilastro per i genitori lavoratori. Il contributo per le rette (pubbliche o private) può arrivare a annui per le fasce ISEE più basse. Bonus Nuovi Nati: Una misura una tantum pensata per affrontare le spese concentrate nel primo anno di vita o adozione del bambino.

Detrazioni Edilizie: la priorità è l’abitazione principale

Per chi ha effettivamente intenzione di avviare dei lavori, l’Agenzia delle Entrate ha delineato regole precise per il 2026, premiando chi investe sulla propria residenza:

Tipologia Lavoro Abitazione Principale Altri Immobili Ristrutturazione Edilizia 50% di detrazione 36% di detrazione Ecobonus (Risparmio Energetico) 50% di detrazione 36% di detrazione