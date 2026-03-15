Nell’immaginario collettivo, il termine “Bonus Casa” evoca immediatamente impalcature e detrazioni per ristrutturazioni. Tuttavia, nel 2026, la realtà è molto più articolata: il vero supporto alle famiglie non passa solo dai muri, ma da un intreccio di agevolazioni che toccano le bollette, l’infanzia e la gestione quotidiana della vita domestica.
Più che un singolo incentivo, ci troviamo di fronte a un pacchetto multiforme dove la strategia vincente non è lo slogan, ma la corretta presentazione della documentazione fiscale.
La “chiave di volta” resta l’ISEE 2026
Il punto di partenza imprescindibile per attivare qualsiasi forma di sostegno è l’aggiornamento della DSU. L’INPS ha confermato che i criteri per l’anno in corso sono più favorevoli rispetto al passato: le nuove franchigie sulla casa di abitazione e le maggiorazioni per i figli conviventi permettono a molti nuclei di ottenere un punteggio ISEE più basso, aprendo le porte a bonus altrimenti inaccessibili.
Sconti in bolletta: il Bonus Sociale automatico
Una delle voci di spesa più pesanti per la gestione della casa è quella energetica. ARERA ha confermato che nel 2026 i bonus sociali per elettricità, gas e acqua restano attivi e vengono erogati automaticamente a chi rispetta i limiti reddituali.
- Soglia ISEE: Fissata a 9.796 euro, sale a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.
- Entità del risparmio: Per l’energia elettrica, i nuclei numerosi possono ottenere uno sconto fino a 204,40 euro annui.
- Utenze Idriche e Gas: I contributi variano in base alla zona climatica e al numero dei componenti, rappresentando un sollievo concreto contro il caro-vita.
Famiglia e Infanzia: gli aiuti che “pagano l’affitto”
Spesso dimentichiamo che i sostegni ai figli incidono direttamente sulla capacità di sostenere i costi della casa (mutuo o affitto).
- Assegno Unico: Confermato e rivalutato dell’1,4% per l’inflazione. Se la domanda è già attiva, il pagamento prosegue d’ufficio senza nuovi moduli.
- Bonus Nido: Un pilastro per i genitori lavoratori. Il contributo per le rette (pubbliche o private) può arrivare a 3.000 euro annui per le fasce ISEE più basse.
- Bonus Nuovi Nati: Una misura una tantum pensata per affrontare le spese concentrate nel primo anno di vita o adozione del bambino.
Detrazioni Edilizie: la priorità è l’abitazione principale
Per chi ha effettivamente intenzione di avviare dei lavori, l’Agenzia delle Entrate ha delineato regole precise per il 2026, premiando chi investe sulla propria residenza:
|Tipologia Lavoro
|Abitazione Principale
|Altri Immobili
|Ristrutturazione Edilizia
|50% di detrazione
|36% di detrazione
|Ecobonus (Risparmio Energetico)
|50% di detrazione
|36% di detrazione
- Bonus Mobili: Resta disponibile una detrazione del 50% (fino a un tetto di 5.000 euro) per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, a patto che siano legati a un immobile in fase di ristrutturazione.
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