Il quadro meteorologico sulla nostra Isola si fa decisamente più dinamico. Dopo una mattinata caratterizzata da una spiccata variabilità, una linea di instabilità sta per attraversare la Sicilia, portando fenomeni più organizzati tra il pomeriggio di oggi, sabato 14 marzo, e l’inizio della prossima settimana.

Previsioni per sabato 14 marzo: i settori più a rischio

La giornata odierna vedrà un’evoluzione meteo divisa in due fasi:

Mattinata: Tempo instabile soprattutto sul Canale di Sicilia , con possibili piovaschi al largo che lambiranno le coste meridionali.

Tempo instabile soprattutto sul , con possibili piovaschi al largo che lambiranno le coste meridionali. Pomeriggio: Il nucleo dell’instabilità si sposterà verso l’interno e i versanti orientali. Sono attese precipitazioni sparse che colpiranno in particolare le zone joniche, le aree centrali e il settore settentrionale orientale (Messinese). Sul resto dell’Isola prevarrà un’alternanza di nubi e schiarite senza fenomeni di rilievo.

Torna la neve in alta quota

Le temperature, pur rimanendo stazionarie, permetteranno il ritorno della “dama bianca” sui rilievi principali. Sono previste nevicate sulle zone etnee a quote di alta montagna, con un limite fissato intorno ai 1600 metri.

Venti e Mari

La ventilazione risentirà del richiamo umido dai quadranti meridionali:

Venti: Soffieranno deboli o moderati da Sud, con rinforzi più sensibili lungo lo Ionio .

Soffieranno deboli o moderati da Sud, con rinforzi più sensibili lungo lo . Mari: Le condizioni vedranno bacini generalmente mossi, con un moto ondoso più accentuato proprio sul versante orientale.

Tendenza: Domenica e Lunedì sotto la pioggia

Se la giornata di sabato sarà caratterizzata da fenomeni sparsi e localizzati, il vero peggioramento è atteso per la chiusura del weekend. Una perturbazione atlantica ben più strutturata investirà l’intera regione tra domenica 15 e lunedì 16 marzo. In questa fase le piogge si faranno diffuse su tutte le province, portando una fase di maltempo più omogenea e insistente.