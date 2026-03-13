Santa Croce Camerina – Santa Croce Camerina si veste a festa. Dal 13 al 15 marzo 2026, l’intera comunità camarinense scende in piazza per celebrare il Santo Patriarca con un programma che fonde sapientemente la devozione millenaria, la cultura del cibo e l’intrattenimento di alto livello. Il momento più atteso della kermesse è fissato per la serata di sabato 14 marzo. A infiammare la piazza sarà l’icona della musica italiana, Orietta Berti. Un concerto che promette di richiamare visitatori da tutta la provincia di Ragusa, unendo generazioni diverse sotto le note dei suoi successi storici e dei recenti tormentoni radiofonici.

Un sabato tra benessere e tradizione: il Pane “Pettinato”

Oltre allo spettacolo serale, il sabato mattina sarà dedicato al territorio e alle eccellenze gastronomiche locali. Presso il Parco Urbano Fonte Paradiso, dalle ore 10:00, la Pro Loco di Santa Croce insieme al GAS Mazzarelli proporrà un’immersione nei sapori e nel relax:

Mercato a Km Zero: Distribuzione e incontro con i produttori locali.

Distribuzione e incontro con i produttori locali. Yoga nel parco: Una sessione di movimento guidata da Sara Fatuzzo (necessario portare il proprio tappetino).

Una sessione di movimento guidata da Sara Fatuzzo (necessario portare il proprio tappetino). Il Pane di San Giuseppe: Un vero e proprio omaggio all’arte bianca del Panificio Frangipane. I visitatori potranno non solo assaggiare il tipico pane votivo, ma anche assistere alla dimostrazione dal vivo della laboriosa lavorazione del pane “pettinato”, simbolo identitario della festa.

Un weekend tra fede e folklore

I festeggiamenti, che si concluderanno il 15 marzo, rappresentano l’evento clou dell’anno per Santa Croce. Le celebri “Cene” di San Giuseppe, gli altari addobbati e il profumo del pane fresco renderanno l’atmosfera magica, celebrando quel legame indissolubile tra fede, comunità e sostenibilità alimentare.