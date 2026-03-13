Con il via libera alla Rottamazione quinquies (Legge di Bilancio 2026), migliaia di contribuenti si interrogano sulla reale convenienza della misura. Non è tutto oro quel che luccica: se per alcuni lo sconto può superare il 40%, per altri l’adesione potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Vediamo nel dettaglio l’analisi costi-benefici.
La “dieta” della cartella: cosa viene tagliato
La definizione agevolata agisce come un chirurgo sul debito fiscale, asportando le voci che lo hanno fatto lievitare nel tempo.
- Voci eliminate: Sanzioni, interessi di mora e l’aggio di riscossione.
- Voci confermate: Quota capitale (il debito originario), spese di notifica e interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
Simulazione: l’impatto del tempo sul risparmio
Il risparmio non è fisso, ma dipende da quanto è “vecchio” il debito. Più tempo è passato, più sanzioni e interessi hanno gonfiato la cifra, più alta sarà la convenienza.
Il Fattore Rischio: la “trappola” della decadenza
Aderire alla Quinquies significa firmare un patto di ferro con il Fisco. La tolleranza è ridotta al minimo e il rischio è di perdere tutto il vantaggio acquisito. Si decade dal beneficio se:
- Si manca il pagamento dell’unica soluzione entro il 31 luglio 2026.
- Si saltano o si pagano in ritardo due rate (anche non consecutive).
- Non si salda l’ultima rata del piano.
Attenzione: In caso di decadenza, i soldi già versati non vengono restituiti, ma scalati dal debito totale che, magicamente, torna a includere tutte le sanzioni e gli interessi iniziali.
Identikit del beneficiario: a chi conviene davvero?
L’analisi evidenzia tre profili per i quali la Quinquies è la scelta vincente:
- Il possessore di “vecchie glorie”: Cartelle di 10-15 anni fa dove gli interessi hanno raddoppiato il capitale.
- Il multato seriale: Chi ha accumulato sanzioni pesanti (es. violazioni amministrative o codice della strada).
- Il debitore a lungo termine: Chi ha bisogno di respiro e vuole spalmare il debito in 9 anni (54 rate), un tempo record rispetto alle precedenti edizioni.
Meno conveniente per: Chi ha cartelle recentissime (2022-2023), dove la quota capitale rappresenta ancora il 90% dell’importo totale.
Scadenziario per non sbagliare
- 30 aprile 2026: Ultimo giorno per presentare la domanda.
- 30 giugno 2026: Arrivo della comunicazione con le somme dovute.
- 31 luglio 2026: Il “D-Day” per il primo versamento.
Lascia un commento