Modica – Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP presente a Ciokoflo’ 2026 a Firenze dal 12 al 15 marzo per promuovere la conoscenza del primo e ad oggi unico cioccolato in Europa a marchio IGP. Affidata al giovane maestro cioccolatiere Damiano Agosta il compito di presentare la tecnica settecentesca di lavorazione del cioccolato di Modica IGP.

Una dimostrazione in diretta delle varie fasi della lavorazione, dallo scioglimento della massa di cacao all’inserimento dello zucchero, dall’amalgama dei soli due ingredienti a bassa temperatura, con l’utilizzo del bagno maria, alla formatura delle barrette negli stampi dalla forma originale; dalla sformatura delle barrette alla degustazione finale riservata ai presenti.

Un’esperienza esclusiva e irripetibile che conquisterà il palato dei cultori del cioccolato artigianale . Un cioccolato, quello di Modica IGP, che è al tempo stesso, alimento, simbolo culturale e testimonianza viva di un saper fare antico, di una tradizione che di padre in figlio, fin dal 1746 è giunta ai nostri giorni.

Appuntamento con Damiano Agosta sabato 14 marzo dalle ore 17:30 alle ore 18:30 e domenica 15 marzo dalle ore 11:00 alle ore 12:00 al PLACIOKOFLO’ in Piazza Santa Croce a Firenze.

Nello stand espositivo potranno essere acquistate le barrette di Cioccolato di Modica IGP delle aziende Antica Dolceria Rizza, Ciokarrua,Dolci Peluso E Nacre’.