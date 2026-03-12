Ispica – Il circolo di Fratelli d’Italia di Ispica, al termine di un confronto ampio e partecipato, ha indicato all’unanimità Tonino Cafisi come candidato a sindaco della città. Una scelta chiara e convinta, maturata nella volontà condivisa di offrire a Ispica una guida forte, credibile e profondamente radicata nel territorio.

La candidatura di Tonino Cafisi ha già raccolto la piena condivisione dei vertici provinciali del partito, a testimonianza della solidità e della prospettiva politica di questo progetto amministrativo.

In queste settimane Fratelli d’Italia ha lavorato con grande senso di responsabilità per costruire una sintesi unitaria nell’ambito del centrodestra.

Il confronto è stato intenso e sincero, condotto fino all’ultimo nella convinzione che l’unità rappresenti il valore più forte per dare alla città una proposta politica autorevole e competitiva.

Oggi, con determinazione e spirito costruttivo, proponiamo alla città la candidatura di Tonino Cafisi, con l’auspicio che tutte le forze moderate e di centrodestra possano riconoscersi e convergere attorno a un progetto comune per il futuro di Ispica.

Un progetto che nasce dall’ascolto del territorio, dall’impegno quotidiano e dalla volontà di aprire una nuova stagione amministrativa fatta di concretezza, partecipazione e sviluppo.

La presentazione ufficiale del candidato sindaco Tonino Cafisi si terrà lunedì 16 marzo alle ore 18.00, nel corso di una conferenza stampa presso la sede del circolo di Fratelli d’Italia di Ispica, in corso Umberto.

All’incontro saranno presenti i rappresentanti della deputazione regionale e nazionale, a conferma dell’attenzione e del sostegno che il partito riserva alla comunità ispicese e al progetto politico che si apre oggi.