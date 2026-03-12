L’erogazione dell’Assegno Unico e Universale di marzo 2026 domina le ricerche sul web. Per milioni di famiglie italiane, questo mese rappresenta un momento cruciale: non si tratta solo di attendere il consueto bonifico, ma di verificare l’impatto dei nuovi modelli DSU e del ricalcolo degli importi basato sull’ISEE 2026.

1. Il nodo ISEE: come cambiano gli importi

Con l’aggiornamento della situazione economica familiare, l’importo della prestazione può subire variazioni significative. L’INPS ha già iniziato a elaborare i dati delle nuove attestazioni presentate dall’inizio dell’anno:

Per chi ha rinnovato l’ISEE: L’assegno di marzo rifletterà la nuova fascia di reddito, con possibili aumenti o diminuzioni rispetto ai mesi precedenti.

L’assegno di marzo rifletterà la nuova fascia di reddito, con possibili aumenti o diminuzioni rispetto ai mesi precedenti. Per chi non ha ancora provveduto: In assenza di un ISEE aggiornato, l’importo viene erogato nella sua misura minima. C’è tempo però fino al 30 giugno per regolarizzare la posizione e recuperare gli arretrati.

2. Arretrati e conguagli in arrivo

Uno degli aspetti più attesi di questa mensilità è il versamento degli arretrati. Questi sono dovuti principalmente alla rivalutazione dell’1,4% legata all’inflazione Istat, che l’Istituto ha applicato ufficialmente con il nuovo anno. Molti beneficiari vedranno quindi una quota aggiuntiva a compensazione delle differenze maturate nelle mensilità di gennaio e febbraio.

3. Calendario e tempistiche di pagamento

Le date di accredito seguono la programmazione standard dell’Istituto, salvo specifiche lavorazioni dei singoli fascicoli: