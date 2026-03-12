Da marzo 2026 tutti i cittadini che hanno i requisiti per richiedere l’Assegno sociale e hanno aggiornato i loro contatti cellulare ed e-mail con il consenso ad INPS per utilizzarli, potranno conoscere in anticipo la data del primo pagamento dell’Assegno sociale con il nuovo servizio personalizzato e interattivo di video guida a loro dedicato.

Ogni anno i nuovi beneficiari dell’Assegno sociale sono pari a circa 30.000. Sono più di 2.500 i destinatari in attesa di esito che da venerdì 6 marzo possono accedere al proprio video personalizzato entrando nella loro area MyINPS con SPID/CIE o CNS. Tra questi più di 1.240 risultano aver ricevuto la notifica sms o email.

Il servizio di video-guida viene infatti erogato automaticamente a seguito dell’accoglimento della domanda di Assegno sociale e rimane a disposizione del beneficiario per sei mesi nell’area riservata del portale, accessibile dal link in calce all’Avviso che i destinatari trovano nel Centro Notifiche. E’ personalizzato per ogni utente con i seguenti dati prelevati dalla procedura di presentazione della domanda: nome, genere del destinatario e data di primo pagamento. Il servizio è interattivo in quanto consente l’accesso diretto ai servizi online.

Guardando il video, accessibile previa autenticazione anche dalle notifiche depositate nelle app INPS Mobile e IO, e inquadrando il QRcode nel frontespizio del Provvedimento di liquidazione inviato da fine marzo, i nuovi titolari di Assegno sociale potranno:

apprendere come scaricare subito il proprio provvedimento di liquidazione inviato per posta (modello “TE08”) e dove trovare in esso i dati salienti (importo, quote per il calcolo, trattenute, ecc.);

conoscere gli obblighi normativi ai quali attenersi per non incorrere nella revoca della prestazione (soggiorno stabile e continuativo sul territorio italiano, comunicazione di eventuali ricoveri in strutture sanitarie pubbliche e invio della dichiarazione reddituale);

scaricare la Guida interattiva che potranno utilizzare anche dopo la scadenza della video guida personalizzata e accedere direttamente ai servizi online utili per gestire l’Assegno sociale, quali:

Cassetta postale online, per scaricare il Provvedimento di liquidazione;

Servizio Cedolino Assegno sociale e servizi collegati, per controllare i pagamenti;

App INPS Mobile, per accedere più agevolmente al Cedolino pensione;

RED precompilato, per inviare annualmente la dichiarazione reddituale obbligatoria;

Domanda di ricostituzione dell’Assegno sociale.

La Guida all’Assegno sociale, scaricabile da uno dei pulsanti nella scena finale del video, è stata ideata non solo per aiutare il beneficiario dell’Assegno sociale a conoscere meglio i requisiti e obblighi per mantenere il diritto alla prestazione ma anche per fornire utili informazioni per un invecchiamento attivo. Contiene, a tal fine, alcuni consigli per la salute e il benessere diffusi dalle autorità sanitarie, con l’intento di aiutare le persone più anziane a mantenere uno stile di vita sano e a prevenire situazioni di rischio e mette in guardia sulle truffe agli anziani per non cadere nei tentativi di frode finalizzati al furto di dati personali e sensibili con rinvio alle iniziative avviate su tale aspetto dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri. La Guida è disponibile anche dalla sezione del portale INPS> INPS Comunica> Video Guide> Guide interattive: Guida in 6 passi per i beneficiari di Assegno sociale.

Il servizio di video guida proattivo, personalizzato e interattivo è il nono servizio progettato e rilasciato nell’ambito del progetto PNRR “Sistema di comunicazione innovativo”, premiato quest’anno nel contest Paok! come “Campione di innovazione” nell’ambito tematico “Semplificazione amministrativa” per aver generato valore pubblico per ampie platee di utenti che richiedono la NASpI, la Pensione, l’Assegno Unico Universale, il riconoscimento dell’Invalidità civile, della sordità e cecità, l’Assegno di Inclusione ecc. erogando quasi 19 milioni di video guide dalla fine del 2021, con gradimento medio di 4.5/5 e 5 milioni di click i più sui servizi online INPS nel portale istituzionale. Per ulteriori informazioni sul servizio vai alla pagina dedicata: Video guida per nuovi beneficiari di Assegno sociale. Scarica il Poster sulle modalità di accesso al servizio.