Il bollettino meteorologico per domani, giovedì 12 marzo 2026, delinea una giornata dal doppio volto per l’Isola. Se le prime ore del mattino saranno caratterizzate da ampie schiarite, il pomeriggio vedrà un rapido peggioramento a causa di fenomeni d’instabilità termica.
Meteo Sicilia
- Mattino: Il risveglio dei siciliani sarà accompagnato da cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi. Qualche addensamento più compatto potrà interessare i settori settentrionali e orientali, ma senza fenomeni di rilievo.
- Pomeriggio: Il quadro cambia drasticamente dopo le ore centrali. L’accumulo di calore favorirà lo sviluppo di nubi a evoluzione diurna, particolarmente attive nelle zone interne. Sono attesi rovesci e temporali rapidi, che potrebbero risultare di forte intensità e accompagnati da grandinate locali.
- Sconfinamenti costieri: Sebbene l’instabilità sia concentrata nell’entroterra, non si escludono rapidi piovaschi pronti a raggiungere i litorali del versante orientale.
Temperature, venti e mari
Il sistema perturbato porterà con sé anche un leggero aggiustamento termico e condizioni marittime variabili:
- Temperature: Si registrerà una lieve diminuzione dei valori massimi rispetto alle giornate precedenti.
- Venti: La ventilazione resterà debole o moderata, con una direzione variabile che seguirà lo sviluppo dei nuclei temporaleschi.
- Mari: Lo stato del mare sarà generalmente mosso o poco mosso. Le condizioni migliori si registreranno sul Basso Tirreno, dove le acque risulteranno quasi calme.
