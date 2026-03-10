Sicilia 9 marzo 2026 – Involio Nocellara del Belice – Raccolta 2025/2026 – prodotto dalla famiglia Brunetti di Casa Grazia, nella Riserva Naturale del Lago Biviere, il più grande lago salato costiero della Sicilia, premiato con le 5 Gocce Bibenda, il massimo riconoscimento assegnato dalla Fondazione Italiana Sommelier nel prestigioso concorso nazionale che seleziona le eccellenze del panorama nazionale. << Ricevere le 5 Gocce significa entrare tra i migliori oli d’Italia – dice Emilio Brunetti, terza generazione, alla guida dell’azienda olivicola di famiglia – Per noi è un onore immenso ed è la conferma che ogni scelta, ogni sacrificio e ogni raccolta fatta con cura portano sempre vesro traguardi ambiti che ci rendono orgolgiosi. Un risultato che celebra l’autenticità della nostra Nocellara del Belice, la cura meticolosa della raccolta 2025/2026 e il valore di una produzione biologica che nasce nel cuore della nostra riserva naturale.

È il premio al lavoro quotidiano, alla visione, alla scelta di custodire il territorio con rispetto e responsabilità”>>. “Involio”, è la linea di olio extravergine d’oliva prodotta dalla famiglia Brunetti di Casa Grazia a Gela dove Emilio Brunetti, in circa 100 ettari di uliveto coltiva ulivi dalle singolari caratteristiche che connotano una moltitudine di cultivar oltre che di cloni che arrivano nell’Isola già con le colonie greche del sesto secolo a.C. La filosofia produttiva è improntata alla cura e al rispetto della natura che si traduce in pratiche agronomiche e di trasformazione meticolose per l’olio. La raccolta delle olive avviene manualmente a partire da fine agosto, quando i frutti sono ancora prevalentemente verdi, per garantire freschezza e potenziale aromatico. La molitura è rigorosamente a freddo ed eseguita entro 8 ore dalla raccolta. Successivamente, l’olio viene conservato in moderne cisterne di acciaio inox a temperatura controllata e sotto atmosfera di azoto, preservando così al meglio le qualità organolettiche.

Da questo lavoro nascono oli di carattere, capaci di esprimere sia la varietà che il territorio. La scelta di custodire la natura e di rispettarla, premia Casa Grazia. Infatti, per il secondo anno consecutivo, gli oli EVO della sua linea”Involio” sono stati selezionati dalla prestigiosa guida internazionale Flos Olei, considerata all’unanimità la più importante pubblicazione del settore a livello globale. Una sorta di atlante olivicolo in tripla lingua, italiano-inglese, italiano-spagnolo e italiano-cinese, che recensisce ben 500 aziende d’eccellenza provenienti dai 5 continenti, per un totale di 57 Paesi. Intanto a Casa Grazia ferve l’attesa per la partecipazione, dal 10 al 13 marzo, a FOODEX Japan 2026, il più importante appuntamento fieristico del Giappone dedicato al settore agroalimentare, punto di riferimento per operatori, buyer e stakeholder del comparto food&beverage a livello internazionale.

Tra le novità di quest’anno, Casa Grazia presenterà la DOP Monti Iblei, denominazione di grande rilievo nel panorama olivicolo siciliano, simbolo di origine certificata, tracciabilità e rigorosi standard qualitativi che si distingue per freschezza, complessità e precisione sensoriale, espressione autentica del nostro territorio. Accanto a questa identità territoriale, “Involio – Il Mandarino” il profumato condimento bio al mandarino ottenuto dalla frangitura contemporanea di olive e mandarini coltivati in azienda. Casa Grazia, nel Paese del Sol Levante, si è già classificata tra i migliori produttori di olio extravergine d’oliva a livello globale, conquistando la “Gold Metal” per “Involio – Tonda Iblea” e “Involio – Nocellara del Belice” nella competizione internazionale JOOP 2024 di Tokyo che promuove l’eccellenza dell’olio evo e sensibilizza i consumatori giapponesi a riconoscere prodotti di alta qualità attarverso masterclass, degustazioni guidate e attività formative. <<La presenza a Foodex Japan 2026 – sottolinea Emilio Brunetti – conferma l’importanza strategica del mercato giapponese per il nostro export. Continuiamo a investire in promozione e formazione per far conoscere sempre di più le qualità uniche del nostro prodotto al mercato giapponese, noto per il suo gusto sofisticato, rispondendo a una domanda in costante crescita>>.