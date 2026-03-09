La notizia della morte improvvisa di Luigi Nativi, giovane tiktoker di 18 anni originario de La Maddalena in Sardegna, ha sconvolto la comunità online e locale. Il creator, noto per i suoi video pieni di energia su TikTok, era legato da una profonda amicizia alla collega Alice Mordenti. Le cause del decesso rimangono al momento non chiarite ufficialmente, avvolte nel riserbo.

Morto Luigi Nativi, il tiktoker di 18 anni: il dolore di Alice Mordenti

La comunità social e quella de La Maddalena piangono la scomparsa prematura di Luigi Nativi. Il giovane creator, amatissimo per la sua vitalità e generosità, ha lasciato un vuoto enorme tra follower, amici e familiari. Alice Mordenti, con cui condivideva progetti e momenti sui social, ha espresso il suo strazio in una story commovente su Instagram. Il sindaco Fabio Lai ha chiesto rispetto e silenzio in questo momento di lutto.

Luigi Nativi, appena 18 anni, si era fatto conoscere su TikTok grazie a video in cui cantava, raccontava la sua vita da studente e trasmetteva positività. Bello, spigliato e sempre sorridente, conquistava facilmente la Gen Z e la Generazione Alpha. Negli ultimi mesi aveva iniziato una collaborazione con Alice Mordenti, content creator molto seguita. Insieme apparivano in reel divertenti, scatenando curiosità tra i follower. Qualcuno ipotizzava un legame sentimentale, ma nulla è mai stato confermato. Luigi aveva persino lasciato un like a una fan che chiedeva se fossero fidanzati, senza aggiungere dettagli.

Il dolore di Alice Mordenti e della sua famiglia

Alice ha condiviso il suo dolore su Instagram con parole strazianti: “Questa mattina mi sono svegliata con la notizia più brutta che potesse capitare. Ho perso un amico, un fratello, solo a sentire queste parole ho un nodo alla gola. In questo momento ti sarei voluta stare accanto e soprattutto avrei voluto sapere come stavi”.

Ha proseguito: “Sei sempre stato al mio fianco, mi hai insegnato tante cose, mi hai sostenuta, hai creduto in me, eri sempre pronto lì a fare il tifo. Sorridi da lassù e ti prometto che dedicherò tutte le mie vittorie a te. Piccolo mio riposa in pace”.

Anche il padre di Alice, Umberto Mordenti, ha voluto ricordare Luigi con affetto profondo. Lo descrive come “un ragazzo a dir poco meraviglioso. Sempre pronto ad aiutare gli altri e mai timoroso di affrontare le difficoltà con un sorriso. Avevamo appena iniziato un percorso social insieme, e per me era come un figlio… Voglio ricordarlo come una persona generosa e altruista. Non ho parole per descrivere il nostro dolore”.

Umberto ha aggiunto in altre storie: “Sei l’ultima persona che avrei voluto perdere. Addio, piccolo uomo. Ci stringiamo al dolore della tua famiglia e dei tuoi amici. Questo bacio è da parte nostra e accompagnerà il tuo ricordo per sempre. Manchi”.

Il cordoglio della comunità e del sindaco

Il sindaco de La Maddalena, Fabio Lai, ha espresso vicinanza alla famiglia con un messaggio toccante: “In momenti come questo le parole sono difficili e forse insufficienti. Il pensiero di tutta l’amministrazione comunale va alla famiglia, ai suoi cari e agli amici che stanno vivendo un dolore immenso. In questo momento serve rispetto, discrezione e silenzio. Evitando ricostruzioni, commenti o giudizi che non aiutano. La nostra comunità sa essere unita, stringiamoci, con rispetto e umanità, attorno a chi oggi sta soffrendo come tutti noi”.

La notizia si è diffusa rapidamente sui social nella giornata del 9 marzo 2026. Molti follower e creator hanno condiviso ricordi e condoglianze, sottolineando la generosità e l’allegria di Luigi.

L’impatto della perdita nel mondo dei giovani creator

La scomparsa di Luigi Nativi arriva in un momento in cui i social, e TikTok in particolare, rappresentano per molti adolescenti uno spazio di espressione, amicizia e crescita. Piattaforme come queste creano legami profondi, a volte più intensi di quelli offline, ma rendono anche il lutto collettivo immediato e amplificato. Il riserbo sulle cause della morte invita al rispetto, evitando speculazioni che potrebbero ferire ulteriormente chi soffre. In Sardegna, La Maddalena piange un ragazzo del posto che aveva saputo portare la sua isola e la sua energia oltre i confini locali. Il suo ricordo resta vivo nei video, nei sorrisi condivisi e nelle promesse di Alice: dedicare vittorie future a un amico che ha creduto in lei. In questi casi, la comunità online può trasformarsi in rete di sostegno, purché si scelga il silenzio rispettoso prima di ogni parola.