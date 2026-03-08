Pachino si risveglia con l’amaro sapore di un grave atto intimidatorio. Nella notte appena trascorsa, un attentato incendiario ha colpito duramente una società edile locale, provocando danni stimati in circa 150 mila euro. Ignoti hanno preso di mira diversi mezzi aziendali, avvolgendoli nelle fiamme e lasciando dietro di sé una scia di devastazione materiale che solleva serie preoccupazioni per la sicurezza e l’ordine pubblico nella cittadina.

L’azienda finita nel mirino è gestita da due imprenditori del luogo, tra cui spicca la figura del marito di Lucia Marchese, consigliera comunale di Pachino ed esponente di Forza Italia. Questa circostanza aggiunge un ulteriore livello di complessità e potenziale significato all’accaduto, spingendo gli investigatori a considerare ogni pista possibile. I mezzi, parcheggiati nell’area dell’azienda, sono stati intenzionalmente dati alle fiamme, come confermano le prime valutazioni degli inquirenti, che propendono per l’origine dolosa del rogo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che con prontezza sono riusciti a domare le fiamme, scongiurando il rischio che l’incendio potesse propagarsi ulteriormente e causare danni ancora più gravi. Contemporaneamente, le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto e raccogliere ogni elemento utile alle indagini.

Le attività investigative si stanno concentrando su più fronti. Un ruolo cruciale è rivestito dall’acquisizione e dall’analisi delle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Si spera che queste possano aver ripreso i responsabili dell’atto o almeno registrato movimenti sospetti nelle ore immediatamente precedenti l’incendio. Parallelamente, vengono esaminate con meticolosità eventuali tracce o residui lasciati dagli attentatori, elementi che potrebbero fornire indicazioni preziose sull’innesco del rogo e sull’identità degli autori di questo gesto criminale.

La Procura, di fronte alla gravità dell’episodio, ha prontamente aperto un’inchiesta. L’obiettivo primario è fare piena luce sulla vicenda e chiarire il movente dietro questa azione intimidatoria. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa dagli investigatori, che stanno valutando ogni scenario, dal tentativo di estorsione alla vendetta personale, fino a dinamiche legate alla criminalità organizzata o a dissidi di altra natura. La comunità di Pachino attende risposte concrete e un’azione ferma contro coloro che cercano di minare la tranquillità e il tessuto economico locale.