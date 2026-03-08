Ragusa – In occasione dello svolgimento della manifestazione denominata “International Street Food”, organizzata dall’AIRS (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), il Settore Polizia Municipale di Ragusa ha emesso l’ordinanza n. 137 del 04/03/2026 per garantire la sicurezza degli avventori e il regolare svolgimento dell’evento.
Al fine di consentire l’allestimento delle strutture e la fruizione dell’area in condizioni di sicurezza, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità dalle ore 08:00 del 9 marzo 2026 fino alle ore 02:00 del 13 marzo 2026:
- 1. divieto di sosta, con rimozione dei veicoli in divieto e contestuale chiusura al transito su entrambe le corsie di marcia della parte inferiore di piazza Libertà, tratto e direzione Via Pennavaria – Viale Del Fante/Via Roma/Viale Ten. Lena e Viale Ten. Lena/Via Roma/Viale Del Fante – Via Pennavaria dalle ore 08.00 del 9 ,marzo 2026 ore 02.00 del 13 marzo 2026, ad eccezione del parcheggio laterale e della corsia lato Soprintendenza per i Beni Culturali (direzione verso via F. Pennavaria)
- 2. divieto di sosta, con obbligo della rimozione forzata dei veicoli in divieto, su ambo i lati della via Dante, per i primi venti metri successivi all’intersezione con via Libertà, in direzione di via F. Pennavaria.
Il transito dei bus (Autobus urbani, di linea e turistici) sarà interdetto su Piazza Libertà in direzione da e per via Cav. Filippo Pennavaria. I mezzi modificheranno gli itinerari come segue:
- Direzione in salita verso Piazza Libertà: Percorso deviato su Via Pennavaria, Piazza Cappuccini, via B. M. Schininà, via L. Da Vinci e Piazza del Popolo.
- Direzione a scendere verso Via F. Pennavaria: Percorso deviato su Viale Ten. Lena, Piazza Gramsci, via Libertà, via Dante, via Pennavaria e Ponte Giovanni XXII.
Segnaletica stradale temporanea sarà installata nelle zone interessate dai provvedimenti viabilistici.
Lascia un commento