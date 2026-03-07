Ragusa – La SuperConveniente Virtus Ragusa torna in viaggio per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale (girone F). Domani, alle 17, i ragazzi di coach Di Gregorio saranno di scena al Tensostatico di Castellaneta contro la Valentino Basket, in una sfida che mette in palio punti importanti nella corsa ai piani alti.

La Virtus arriva all’appuntamento forte della vittoria casalinga ottenuta contro Mola, che ha permesso ai ragusani di rialzarsi dopo tre sconfitte nelle precedenti quattro partite. In classifica i virtussini condividono il secondo posto a quota 30 punti insieme all’Ondatel Matera, mentre la Viola Reggio Calabria è tornata da sola in vetta grazie alla vittoria di misura nell’anticipo contro Corato. Per Ragusa sarà anche l’occasione per provare a ritrovare il successo lontano dal PalaPadua, che manca dal 25 gennaio, quando i biancazzurri espugnarono il campo dell’Adria Bari.

Castellaneta si presenta alla sfida con un bilancio di 9 vittorie e 11 sconfitte. Nell’ultimo turno la squadra pugliese ha incassato una sconfitta amara sul campo di Corato (71-69), ma davanti al proprio pubblico resta un avversario particolarmente insidioso: il quintetto ci coach Luisi ha infatti vinto le ultime tre gare casalinghe, contro Molfetta, Mola e Milazzo, e non perde tra le mura amiche dall’11 gennaio, quando fu Brindisi a espugnare il Tensostatico. All’andata, al PalaPadua, la Virtus riuscì a imporsi 87-80 al termine di una rimonta da -16, segno di una sfida che si preannuncia nuovamente equilibrata.

Dal punto di vista statistico, Castellaneta può contare su Samuel Ojo, miglior realizzatore della squadra con 15,4 punti di media, su Contini (13,7 punti e 8,3 rimbalzi, secondo nel girone F in questa speciale classifica) e su Raul Diaz, che viaggia a 11,7 punti a partita. Tra i protagonisti stagionali della Virtus spicca Brown, leader offensivo del girone con 21,7 punti di media, primo anche per valutazione (23,6) e tra i migliori al tiro da due punti con il 59%.

Ragusa dovrà fare ancora a meno di Adeola, che sconterà la seconda giornata di squalifica. La gara avrà inizio alle 17 e sarà diretta dai signori Anselmi di Ruvo di Puglia e Procacci di Corato.