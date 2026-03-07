Ragusa – La Polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 45 anni di origine rumena. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa hanno notificato al 45enne l’ordinanza di detenzione domiciliare emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Siracusa, a seguito di una condanna definitiva pronunciata dalla Corte di Appello di Catania.

L’uomo si era reso responsabile, nel dicembre 2023, dei reati di maltrattamenti contro familiari e resistenza a pubblico ufficiale. Per tali fatti è stato condannato in via definitiva a scontare agli arresti domiciliari una pena residua di 2 anni e 3 mesi.