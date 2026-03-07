L’8 marzo Festa della Donna 2026 cade di domenica e trasforma l’intero fine settimana in un’occasione speciale per vivere la provincia di Ragusa tra eventi culturali, iniziative dedicate ai diritti delle donne, sagre sul mare e tradizioni popolari.

Se ti stai chiedendo “8 marzo Festa della Donna 2026: cosa fare in provincia di Ragusa?”, questo è il momento ideale per scoprire un territorio che unisce mare, barocco, gusto e partecipazione.

Il weekend del 7 e 8 marzo 2026 offre un programma ricco e vario: perfetto per famiglie, gruppi di amiche, coppie e chi vuole dedicarsi una giornata diversa.

Eventi principali dell’8 marzo 2026 in provincia di Ragusa

Camminata in Rosa – Passi di Libertà (Ragusa)

L’evento simbolo della Festa della Donna 2026 è la Camminata in Rosa, una passeggiata urbana di circa 4 km dedicata ai diritti, alla libertà e alla partecipazione femminile.

Perché partecipare:

gratuita

adatta a tutte le età

forte valore sociale

perfetta per iniziare la giornata dell’8 marzo

Un appuntamento che unisce sport leggero, comunità e consapevolezza.

Sagre e tradizioni: il weekend più atteso a Donnalucata

Sagra della Seppia 2026

Il lungomare di Donnalucata si anima con la Sagra della Seppia, uno degli eventi più amati della primavera iblea.

Cosa trovi:

piatti tipici a base di seppia

stand gastronomici

atmosfera festosa

vista mare e passeggiate

Un’uscita perfetta per famiglie e gruppi di amici.

Cavalcata di San Giuseppe

Accanto alla sagra, Donnalucata ospita la suggestiva Cavalcata di San Giuseppe, con cavalli bardati, carretti siciliani e processioni tradizionali.

Momenti da non perdere:

sfilata del sabato pomeriggio

benedizione della Cena

processione solenne della domenica

Un evento che racconta l’identità più autentica della comunità.

Cultura e spettacoli tra Ragusa e Ibla

Teatro Donnafugata – “Le tre D di Socrate”

Per chi preferisce una serata culturale, Ragusa Ibla propone uno spettacolo raffinato in una delle cornici più eleganti della città.

Ideale per:

coppie

appassionati di teatro

chi cerca un’esperienza più intima e raccolta

Mostre e arte contemporanea a Modica

Modica offre due mostre di arte contemporanea perfette per un itinerario tranquillo, magari abbinato a una passeggiata nel centro storico o a una cena tipica.

Consigliato per: