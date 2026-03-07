L’8 marzo Festa della Donna 2026 cade di domenica e trasforma l’intero fine settimana in un’occasione speciale per vivere la provincia di Ragusa tra eventi culturali, iniziative dedicate ai diritti delle donne, sagre sul mare e tradizioni popolari.
Se ti stai chiedendo “8 marzo Festa della Donna 2026: cosa fare in provincia di Ragusa?”, questo è il momento ideale per scoprire un territorio che unisce mare, barocco, gusto e partecipazione.
Il weekend del 7 e 8 marzo 2026 offre un programma ricco e vario: perfetto per famiglie, gruppi di amiche, coppie e chi vuole dedicarsi una giornata diversa.
Eventi principali dell’8 marzo 2026 in provincia di Ragusa
Camminata in Rosa – Passi di Libertà (Ragusa)
L’evento simbolo della Festa della Donna 2026 è la Camminata in Rosa, una passeggiata urbana di circa 4 km dedicata ai diritti, alla libertà e alla partecipazione femminile.
Perché partecipare:
- gratuita
- adatta a tutte le età
- forte valore sociale
- perfetta per iniziare la giornata dell’8 marzo
Un appuntamento che unisce sport leggero, comunità e consapevolezza.
Sagre e tradizioni: il weekend più atteso a Donnalucata
Sagra della Seppia 2026
Il lungomare di Donnalucata si anima con la Sagra della Seppia, uno degli eventi più amati della primavera iblea.
Cosa trovi:
- piatti tipici a base di seppia
- stand gastronomici
- atmosfera festosa
- vista mare e passeggiate
Un’uscita perfetta per famiglie e gruppi di amici.
Cavalcata di San Giuseppe
Accanto alla sagra, Donnalucata ospita la suggestiva Cavalcata di San Giuseppe, con cavalli bardati, carretti siciliani e processioni tradizionali.
Momenti da non perdere:
- sfilata del sabato pomeriggio
- benedizione della Cena
- processione solenne della domenica
Un evento che racconta l’identità più autentica della comunità.
Cultura e spettacoli tra Ragusa e Ibla
Teatro Donnafugata – “Le tre D di Socrate”
Per chi preferisce una serata culturale, Ragusa Ibla propone uno spettacolo raffinato in una delle cornici più eleganti della città.
Ideale per:
- coppie
- appassionati di teatro
- chi cerca un’esperienza più intima e raccolta
Mostre e arte contemporanea a Modica
Modica offre due mostre di arte contemporanea perfette per un itinerario tranquillo, magari abbinato a una passeggiata nel centro storico o a una cena tipica.
Consigliato per:
- chi ama la cultura
- chi cerca un’attività rilassante
- chi vuole evitare la folla degli eventi principali
