Palermo – “Spirano venti di guerra pure in Sicilia e non sappiamo che ruolo avranno nello scenario internazionale le basi militari dell’isola. Il presidente Schifani è in dovere di venire in Aula a dirlo e di informare il popolo siciliano. Dovremmo trattare in Aula cose veramente importanti e invece ci ritroviamo a parlare di interrogazioni di quasi tre anni fa, ormai del tutto superate, o del terzo mandato ai sindaci. Questo Parlamento continua ad essere completamente scollegato dalla realtà”.

Così i deputati del M5S all’Assemblea regionale siciliana che questo pomeriggio per protesta hanno abbandonato i lavori parlamentari dopo che il deputato Carlo Gilistro aveva chiesto la sospensione per porre l’accento “sul gravissimo momento che sta vivendo la Sicilia, “mentre l’Ars discute di problemi che interessano poco o nulla ai siciliani”.

“I siciliani – ha detto Gilistro dallo scranno – sono veramente e giustamente preoccupati di questo scenario bellico che potrebbe degenerare ancora di più da un momento all’altro.

Fino a che punto le basi siciliane saranno messe al servizio degli interessi di Trump? Schifani ha il dovere di informare i siciliani e di venire in Aula a farlo”.