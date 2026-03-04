Catania – Ingv, esplosione impulsiva ed emissione di…’ delle14.35) L’evento esplosivo di tipo impulsivo, della durata di pochi minuti, che ha coinvolto il cratere sommitale Bocca Nuova dell’Etna ha generato una modesta nube di cenere alta circa 1.5 chilometri che i venti in quota hanno disperso rapidamente in direzione nord-est causando una leggera caduta di cenere nella parte alta del vulcano.

Lo rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia spiegando che questo tipo di fenomeni si verificano improvvisamente senza segnali geofisici precursori e rientrano fra le diverse tipologie di eventi esplosivi che possono avvenire ai crateri sommitali del vulcano attivo più alto d’Europa. Proprio il cratere Bocca Nuova il 25 agosto del 2010 fu interessato da un evento impulsivo con le stesse caratteristiche di quello odierno.

L’emissione della nube di cenere non ha avuto alcun impatto sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

Allo stato attuale, spiegano i vulcanologi dell’Ingv, non si ravvisano elementi di correlazione tra questo evento esplosivo e l’evento sismico di magnitudo 4.5 avvenuto alle 7:05 sull’Etna in territorio di Ragalna.