Ragusa – Il Teatro Badia di Ragusa annuncia con entusiasmo un nuovo e piacevole fuori‑programma che arricchirà ulteriormente la stagione dedicata alla comicità e all’intrattenimento. Venerdì 6 marzo, alle 20,30, il pubblico potrà assistere allo spettacolo “CabaretTiAmo!” con Mariuccia Cannata e Adriano Canonico, una coppia artistica capace di fondere ironia, ritmo e improvvisazione in un linguaggio teatrale immediato e coinvolgente.

Il direttore artistico del Teatro Badia, Maurizio Nicastro, sottolinea come questo appuntamento si inserisca perfettamente nel percorso avviato con la rassegna Ragusa Ride, un contenitore che negli ultimi anni ha riportato il pubblico a vivere il teatro come luogo di leggerezza, incontro e partecipazione. «Ragusa Ride è nata con l’idea di restituire alla città uno spazio dove ridere insieme, dove la comicità diventa un modo per stare bene e per sentirsi comunità. Questo fuori‑programma con Mariuccia Cannata e Adriano Canonico conferma la bontà del percorso che abbiamo costruito: un teatro vivo, aperto, capace di accogliere artisti che sanno parlare al cuore e alla quotidianità delle persone», afferma Nicastro.

Il direttore artistico evidenzia anche il valore della scelta artistica: «Cannata e Canonico sono interpreti che conoscono profondamente il linguaggio del cabaret e lo sanno trasformare in un’esperienza condivisa. Il loro spettacolo è un invito a lasciarsi andare, a ritrovare il gusto della risata autentica. È questo il senso del nostro lavoro: offrire al pubblico momenti di qualità, costruiti con cura e con amore per il teatro».

Nicastro conclude con un ringraziamento a tutti coloro che continuano a sostenere la programmazione del Teatro Badia: «Ogni volta che la sala si riempie, sentiamo che la strada intrapresa è quella giusta. Il teatro vive grazie alle persone che lo scelgono, e noi continueremo a proporre eventi capaci di sorprendere e di far sentire Ragusa parte di un progetto culturale in crescita».