Misterbianco – Importantissimo e meritato successo per la formazione della Volley Modica Next Gen impegnata nel campionato regionale di serie C. I ragazzi guidati in panchina da coach Ciccio Italia, infatti, sono riusciti a espugnare il campo del Volley Misterbianco ponendo un altro mattoncino nel cammino verso la salvezza.

Un successo in tre set, figlio di una prova di squadra che sa cosa vuole ottenere e per farlo ha usato le sue armi migliori: la compattezza e lo spirito di gruppo.

Partita quasi sempre in mano ai biancoazzurri modicani che, dopo aver preso le misure ai loro avversari hanno cercato di colpire nei punti deboli il sestetto catanese riuscendo a portare a casa il parziale di apertura con un largo 20/25.

La seconda frazione di gioco è stato un monologo modicano. Misterbianco, infatti, ha accusato il colpo e non è più riuscito a tenere botta alla giovane formazione della Contea. Il 16/25 che ha regalato lo 0 – 2 ai giovani modicani, infatti, racconta di un set mai in discussione.

Misterbianco prova a reagire nel terzo parziale, ma Ciccio Italia catechizza i suoi atleti e li invita a non mollare la presa. perchè portare a casa i tre punti da un campo difficile come quello etneo è di vitale importanza. I ragazzi modicani prendono alla lettera il consiglio del loro “condottiero” e dopo aver lavorato ai fianchi i loro avversari piazzano il break decisivo, che li porta a tagliare a mani alzate il traguardo con il 21/25 finale che consegna loro tre punti di platino in chiave salvezza.

“La partita dal punto di vista tecnico è stata una partita normale tra due squadre che inseguono lo stesso obiettivo – dichiara il responsabile del settore giovanile della Volley Modica, Giorgio Scavino – ma il successo pieno ottenuto è per noi molto importante, perchè ci fa allontanare sempre di più dalla zona a rischio della classifica. Quello che mi piace sottolineare è che, finalmente, dopo tanto tempo siamo riusciti a violare un campo dove non avevamo mai vinto. La prova generale di squadre è stata molto buona – continua – e siamo riusciti a provare anche qualche soluzione diversa dal solito con risultati soddisfacenti, ma la cosa che più mi è piaciuta è stata che finalmente abbiamo giocato da gruppo e questo è importante per il proseguo del campionato di serie C e in vista anche dei prossimi impegni delle formazioni giovanili per noi prioritari, perchè non dobbiamo dimenticare che stiamo affrontando il campionato di serie C con lo zoccolo duro composto da ragazzi che giocano anche nell’under 19 e under 17. Faccio i complimenti ai ragazzi a coach Ciccio Italia e – conclude Scavino – al nostro preparatore atletico Matteo Fratantonio, perchè i ragazzi sono in uno stato di buona forma fisica e questo è importantissimo in questa fase cruciale della stagione”.

Sabato prossimo al “Geodetico” di via Fabrizio, alle 19, altro appuntamento importante per la Volley Modica Next Gen che riceverà la visita dell’Astra Stadium Catania, altra squadra in lotta per preservare la categoria e se i biancoazzurri riusciranno a centrare un altro risultato positivo metteranno in cassaforte la permanenza nel massimo campionato regionale.