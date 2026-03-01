Agrigento – Oggi Domenica 1° marzo il Giardino della Kolymbethra, cuore verde della Valle dei Templi di Agrigento, ospiterà il debutto de “Il Mercato del Giardino”, una nuova iniziativa promossa dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano per celebrare la vocazione rurale e agricola di uno dei paesaggi più emblematici della Sicilia. Confagricoltura Sicilia e Confagricoltura Agrigento partecipano all’iniziativa, in un’occasione che unisce identità territoriale, biodiversità e cultura agronomica.

Dalle ore 10 alle 18, nello scenario straordinario della Valle dei Templi – Patrimonio dell’Umanità UNESCO e recentemente riconosciuta tra i “paesaggi rurali di interesse storico” dal Ministero dell’Agricoltura – produttori e vivaisti locali animeranno una mostra mercato all’insegna delle eccellenze del territorio. Agrumeti storici, ulivi secolari, mandorli in fiore, fichi d’India e piante aromatiche faranno da cornice a un percorso che racconta la storia agricola della valle attraverso le colture stagionali.

In programma visite guidate a cura dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Agrigento, con focus sul mandorlo – simbolo della primavera siciliana – e laboratori didattici per bambini che intrecceranno racconto mitologico, tradizioni popolari e creatività. Per la prima volta sarà aperto al pubblico anche Case Montana, edificio rurale settecentesco restaurato dal FAI, dove un video racconto immersivo narrerà i 2.600 anni di storia del paesaggio agrigentino.

“Il Mercato del Giardino alla Kolymbethra è molto più di un evento: è la dimostrazione concreta che agricoltura, cultura e turismo possono camminare insieme. La Valle dei Templi non è solo un sito archeologico di fama mondiale: è un paesaggio vivo, plasmato da millenni di lavoro agricolo, da colture che resistono al tempo come gli agrumeti storici e gli ulivi secolari. Confagricoltura Sicilia crede fermamente nel valore di queste iniziative e nel potenziale di questo luogo straordinario: non a caso, lo scorso maggio, abbiamo scelto di donare al Giardino della Kolymbethra un defibrillatore, un gesto concreto di vicinanza e di responsabilità verso uno spazio che consideriamo patrimonio vivo di tutta la comunità. Crediamo fermamente nel valore di queste iniziative perché promuovono i nostri produttori, valorizzano la biodiversità del territorio e restituiscono dignità a una cultura agronomica che è parte integrante dell’identità siciliana. Sostenere questo tipo di eventi significa investire nel futuro delle nostre campagne”, dichiara il Presidente di Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi ed è patrocinato dal Comune di Agrigento. Particolare attenzione è riservata all’accessibilità: le persone con disabilità motoria potranno accedere gratuitamente con il loro accompagnatore. È già previsto un secondo appuntamento in autunno, domenica 4 ottobre 2026.

Data: Domenica 1° marzo 2026, ore 10:00–18:00

Luogo: Giardino della Kolymbethra e Case Montana, Valle dei Templi – Agrigento