Ragusa – “Se quella del Lungomare Bisani è a tutti gli effetti un’attrazione per ragusani e turisti, esempio di mobilità sostenibile, benessere fisico e valorizzazione del litorale; la pista ciclo-pedonale che sta nascendo sull’altro versante di certo non rischia di essere da meno”. Lo afferma il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.

“Se la prima offre la possibilità di godersi il mare in un bellissimo scenario, – spiega il sindaco Cassì – questa darà l’opportunità di considerare la Riserva naturale dell’Irminio non come una zona di demarcazione ma come una via di collegamento; da visitare in maniera sostenibile, rispettare, riscoprire”.