L’INPS, attraverso la circolare n. 7 del 30 gennaio 2026, ha tracciato la rotta per i pagamenti dell’Assegno Unico e Universale (AUU) per l’anno in corso. La novità principale riguarda l’adeguamento degli importi al costo della vita, accompagnata dalla conferma della continuità dei versamenti per chi è già beneficiario.

Pagamenti automatici e ricalcolo ISTAT

Per le famiglie che hanno già una domanda in stato “accolta”, non è richiesto alcun nuovo adempimento burocratico: l’erogazione prosegue d’ufficio. Le uniche eccezioni riguardano le pratiche precedentemente decadute, revocate o respinte.

Sotto il profilo economico, l’Istituto ha applicato una rivalutazione dell’1,4% sia alle quote spettanti che alle soglie ISEE, seguendo l’indice di inflazione ISTAT.

Gli accrediti riflettono già i nuovi valori aggiornati. Da marzo 2026: Verranno corrisposti i conguagli relativi alla mensilità di gennaio 2026 (inizialmente pagata con i vecchi parametri).

Il nuovo ISEE e la “finestra” per gli arretrati

Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il nuovo ISEE per prestazioni familiari e inclusione. La gestione del passaggio tra vecchia e nuova certificazione avverrà secondo questo calendario:

Il calcolo si basa ancora sull’ISEE valido al 31 dicembre 2025. Da Marzo: Diventa obbligatorio l’ISEE 2026. In assenza di una nuova DSU, l’assegno verrà erogato esclusivamente nella sua misura minima.

Attenzione alla scadenza del 30 giugno: Chi non ha ancora provveduto al rinnovo può farlo entro la fine di giugno 2026. In questo caso, l’INPS riconoscerà tutti gli arretrati maturati a partire dal mese di marzo. Oltre tale termine, gli aumenti non saranno più retroattivi.

Come aggiornare i dati rapidamente

Per accelerare i tempi e ridurre il rischio di errori, l’INPS mette a disposizione la modalità precompilata della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Il servizio è accessibile tramite il Portale Unico ISEE o direttamente dall’app INPS Mobile, permettendo di ottenere l’attestazione in tempi brevissimi.