Mazara del Vallo, Trapani – Tragedia sul lavoro a Mazara del Vallo. Francesco Greco, 53 anni, è morto cadendo da un edificio a Mazara del Vallo mentre stava montando un condizionatore d’aria al primo piano.

La notizia della tragica morte dell’operaio 53enne ha fatto scattare una marea di messaggi di cordoglio sui social. “Alla famiglia di Francesco Greco rivolgo la mia vicinanza più sincera e il cordoglio dell’intera comunità mazarese. In momenti come questo mancano le parole. Ora serve chiarezza, senza zone d’ombra. Ogni aspetto dovrà essere verificato con rigore. La sicurezza sul lavoro non è un principio astratto, è una responsabilità concreta che non può conoscere distrazioni”.

Questo il messaggio di cordoglio del Sindaco Salvatore Quinci appresa la notizia del tragico incidente sul lavoro avvenuto oggi a Mazara del Vallo, dove Francesco Greco, impiantista e termoidraulico ha perso la vita dopo essere caduto da un edificio della via Scurto mentre stava eseguendo alcuni interventi tecnici. Francesco Greco lascia la moglie e due figli”.

“Ogni volta che un lavoratore perde la vita, è una ferita mortale per l’intera comunità e una sconfitta per il sistema Paese che non riusciamo ad accettare”, ha detto il segretario generale della Uil di Trapani Tommaso Macaddino.

Francesco Greco stava lavorando in un palazzo di via Favara Scurto insieme a una ditta edile.