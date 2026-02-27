Tra 100 mila tulipani e i 170 negozi di brand nazionali e internazionali, fare shopping a Sicilia Outlet Village fa venire voglia di primavera. Sono iniziati i giorni fioriti con l’evento più colorato di Sicilia Outlet Village: lo spin-off del Tulipark Day da oggi coinvolgerà il pubblico – fino a domenica 1 marzo – tra i profumi e le sfumature delle varietà di diversi tulipani, tutti da scoprire. L’accesso è completamente gratuito, ogni visitatore riceve un tulipano in omaggio e ha anche l’opportunità di acquistare i biglietti per i Tulipark Day in programma nelle varie città siciliane con uno sconto del 20%.

Il giardino di Sicilia Outlet Village è suggestivo, ruba lo sguardo ed è arricchito da un’accoglienza in abiti olandesi. Un tocco di colore senza precedenti tra le vie dello shopping, dove fino all’1 marzo sbocciano anche le occasioni sulle collezioni autunno inverno con i Last Call Saldi, anche i negozi più iconici avranno capi con sconti fino al 20% sui prezzi in saldo.