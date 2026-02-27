Scicli – Brutto incidente stradale ieri pomeriggio, intorno alle ore 16,30, sulla strada provinciale che collega Scicli a Donnalucata, dove un’auto per cause in corso di accertamento si è scontrata con una moto da cross.
Ad avere la peggio il giovane centauro trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Modica dal personale del 118. Anche l’uomo alla guida dell’auto è stato portato in ospedale, essendo rimasto pure lui ferito.
Sul posto per i rilievi dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale di Scicli. Al volante dell’auto, una Ford Focus, vi era un 72enne di Scicli, mentre in sella alla moto da cross c’era un 21enne, pure lui sciclitano. Secondo le prime ricostruzioni i due veicoli viaggiavano su corsie opposte: la Focus era diretta verso Donnalucata, mentre la moto da cross viaggiava verso Scicli. In corso la ricostruzione esatte della dinamica dell’incidente.
