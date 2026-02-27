Il 2026 porta con sé un aggiornamento dei portafogli per le famiglie con figli a carico. Con la Circolare n. 7 del 30 gennaio, l’INPS ha ufficializzato il ricalcolo delle prestazioni basato sull’inflazione e ha introdotto importanti novità sulla gestione dell’ISEE e sulla continuità dei pagamenti.

1. Pagamenti automatici: chi non deve rifare la domanda

La buona notizia per la maggior parte dei genitori è la conferma del rinnovo automatico. Se la vostra richiesta è già in stato “accolta”, non dovrete compilare nuovi moduli. L’erogazione proseguirà senza interruzioni, a meno che non siano intervenuti cambiamenti nel nucleo familiare.

Quando è obbligatorio intervenire sulla domanda?

In caso di nuova nascita (va aggiunta la scheda del neonato).

(va aggiunta la scheda del neonato). Al compimento dei 18 anni di un figlio (la scheda va aggiornata per certificare il possesso dei requisiti per i maggiorenni, come studio o tirocinio).

di un figlio (la scheda va aggiornata per certificare il possesso dei requisiti per i maggiorenni, come studio o tirocinio). Se la domanda precedente è stata revocata o respinta.

2. L’effetto inflazione: importi su dello 1,4%

Per compensare l’aumento del costo della vita, l’INPS ha applicato una rivalutazione dello 1,4% (indice ISTAT) a tutte le quote base, alle maggiorazioni e alle soglie ISEE.

Il calendario degli aumenti: Gli importi aggiornati saranno visibili già nella mensilità di febbraio 2026. Per quanto riguarda il conguaglio relativo a gennaio 2026, la somma verrà accreditata a partire dal mese di marzo.

3. La corsa all’ISEE: le scadenze per non perdere i soldi

Dal 1° gennaio 2026 debutta il nuovo “ISEE per prestazioni familiari e inclusione”. Ecco come impatterà sui pagamenti:

Gennaio e Febbraio: Si fa ancora riferimento all’ISEE valido al 31 dicembre 2025.

Si fa ancora riferimento all’ISEE valido al 31 dicembre 2025. Da Marzo: Il calcolo avverrà esclusivamente sul nuovo ISEE 2026.

Il calcolo avverrà esclusivamente sul nuovo ISEE 2026. Il rischio “minimo”: Chi non presenta la DSU entro fine febbraio riceverà, da marzo in poi, solo la quota minima prevista dalla legge.

Chi non presenta la DSU entro fine febbraio riceverà, da marzo in poi, solo la prevista dalla legge. Recupero arretrati: C’è tempo fino al 30 giugno 2026 per presentare l’ISEE aggiornato e ottenere il ricalcolo retroattivo (con il versamento degli arretrati da marzo). Dopo tale data, si perderanno definitivamente i rimborsi per i mesi precedenti.

4. Maggiorazioni confermate e nuovi tetti

Il sistema delle maggiorazioni resta un pilastro per le famiglie numerose o con fragilità:

Sotto l’anno di vita: L’assegno è incrementato del 50% .

L’assegno è incrementato del . Famiglie numerose (3+ figli): Bonus del 50% per ogni figlio tra 1 e 3 anni, a patto che l’ISEE non superi i 46.582,71 euro (soglia aggiornata 2026).

Bonus del 50% per ogni figlio tra 1 e 3 anni, a patto che l’ISEE non superi i (soglia aggiornata 2026). Super Bonus 4 figli: Confermata la maggiorazione forfettaria di 150 euro mensili per i nuclei più numerosi.

Confermata la maggiorazione forfettaria di mensili per i nuclei più numerosi. Disabilità e giovani madri: Restano attivi gli incrementi per figli disabili e per le madri con meno di 21 anni.

Tabella Rapida Scadenze 2026