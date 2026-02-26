Ragusa – Confcommercio provinciale Ragusa esprime grande soddisfazione per l’approvazione e il finanziamento del progetto “Comuni da Vivere”, nell’ambito del Servizio civile universale. Si tratta di un risultato di particolare rilievo: per la prima volta l’associazione ottiene un riconoscimento di questa portata, con l’assegnazione di 20 operatori volontari che saranno impegnati nelle sedi territoriali.

Il progetto, approvato a Roma dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, rappresenta un’opportunità significativa per rafforzare la presenza e l’azione di Confcommercio sul territorio. Un ringraziamento speciale viene rivolto all’Assod, per la consulenza fornita, e al dott. Marco Santoro, che ha seguito l’intero iter progettuale con competenza e dedizione.

“Siamo estremamente soddisfatti – dichiara il presidente provinciale Gianluca Manenti – L’arrivo dei volontari del Servizio civile universale rappresenterà un arricchimento concreto per le nostre sedi, sia in termini di accoglienza sia nel sostegno quotidiano alle attività svolte a favore dei nostri associati. È un passo avanti importante, che rafforza la nostra capacità di essere vicini alle imprese e al tessuto economico locale”.

I giovani volontari contribuiranno a potenziare i servizi di informazione, supporto e orientamento, rendendo le sedi Confcommercio ancora più vicine alla comunità e rafforzando le attività di ascolto rivolte agli operatori economici. Attraverso azioni di animazione territoriale, promuoveranno percorsi di educazione civica e iniziative culturali, oltre a interventi dedicati alla valorizzazione del turismo sostenibile. Un impegno che coinvolgerà cittadini e imprese sui temi dello sviluppo responsabile e della tutela del territorio.

Confcommercio Ragusa considera questo traguardo un punto di partenza per nuove progettualità rivolte ai giovani e alla comunità locale, nella convinzione che investire in partecipazione, formazione e cittadinanza attiva significhi investire nel futuro della provincia.

È possibile presentare domanda di partecipazione al progetto “Comuni da Vivere” fino alle ore 14:00 dell’8 aprile 2026. Gli aspiranti operatori volontari devono inoltrare la propria candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma Dol, disponibile all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it