Ragusa – Si è concluso ieri il percorso delle “15 Visite” alla Madonna di Lourdes, un appuntamento che anche quest’anno ha richiamato nella chiesa di San Michele Arcangelo un flusso costante di fedeli, attratti dal desiderio di preghiera, raccoglimento e affidamento personale. Un cammino spirituale che, giorno dopo giorno, ha unito la comunità in un clima di profonda devozione. L’ultima giornata è stata particolarmente sentita. Al termine della santa messa vespertina, infatti, si è svolta una processione partecipata e intensa, presenti anche i volontari dell’Unitalsi, voluta dal rettore della chiesa, il sacerdote Giuseppe Cabibbo, per sancire in modo simbolico e comunitario la grande attenzione e la forte venerazione che il popolo ragusano continua a nutrire verso la Madonna di Lourdes.

Un momento carico di emozione, in cui la statua mariana è stata accompagnata dai canti e dalle preghiere dei presenti, quasi a suggellare un legame che si rinnova di anno in anno.

Accanto all’aspetto spirituale, l’organizzazione degli appuntamenti ha potuto contare anche su un sostegno concreto dal territorio. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, che ha offerto un prezioso supporto mediatico, contribuendo alla diffusione e alla visibilità delle celebrazioni. Un gesto che testimonia come la devozione mariana riesca a coinvolgere non solo i fedeli, ma anche realtà imprenditoriali sensibili alla vita della comunità. Con la processione finale si chiude così un’edizione delle 15 Visite intensa e partecipata, lasciando nei cuori dei fedeli un senso di pace e gratitudine, e rinnovando l’appuntamento alla prossima occasione di preghiera e incontro.