Ragusa – Il Questore di Ragusa ed il Direttore Generale dell’A.S.P. Dott. DRAGO procederanno il prossimo 2 marzo, alle ore 11.30, all’apertura del nuovo Posto di Polizia ubicato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. L’istituzione del nuovo Posto di Polizia a Ragusa è realizzata in adesione alle direttive che vogliono incrementare la sicurezza del personale sanitario e dei pazienti all’interno delle strutture ospedaliere in considerazione delle aggressioni subite dagli operatori sanitari in tutto il territorio nazionale.
