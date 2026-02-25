Ragusa – Una platea numerosa e partecipe ha accolto sabato sera, al Teatro Duemila di Ragusa, la messa in scena de “Il piacere dell’onestà”, proposta nell’ambito della rassegna d’autore promossa dall’associazione culturale C&M sotto la guida di Carlo Nobile. Un appuntamento che ha confermato la vitalità del cartellone e la capacità della rassegna di riportare al centro del dibattito culturale i grandi classici del teatro italiano. L’opera pirandelliana, tra le più sottili e provocatorie del suo repertorio, è stata interpretata da Pippo Pattavina, l’attore catanese protagonista della serata, che ha saputo restituire con intensità la complessità morale e il paradosso etico al cuore del testo.

La sua performance, sostenuta da un cast affiatato e da una regia attenta ai chiaroscuri psicologici, ha conquistato il pubblico, che più volte ha interrotto la rappresentazione con applausi calorosi. La scelta di portare in scena “Il piacere dell’onestà” si inserisce nel percorso di approfondimento che C&M sta dedicando ai grandi autori del Novecento, offrendo al pubblico ragusano occasioni di riflessione e di confronto attraverso spettacoli di qualità. La serata di sabato ha confermato la bontà della direzione artistica di Carlo Nobile, capace di coniugare rigore culturale e coinvolgimento emotivo. Un successo che rafforza il ruolo della rassegna come punto di riferimento per la scena teatrale cittadina e che testimonia, ancora una volta, quanto Ragusa sappia rispondere con entusiasmo alle proposte culturali di valore.