Modica – “L’Ufficio Piano del Distretto Socio Sanitario numero 45 ha convocato i componenti della Rete per la Protezione e l’Inclusione Sociale”. Lo annuncia l’assessore alle Politiche Sociali, Concetta Spadaro. “E’ stata la biblioteca comunale ‘Salvatore Quasimodo’ la sede dell’incontro dove si è parlato del Piano di Zona 2021 -già presentato alla Regione Sicilia- e del Piano di Zona 2022/24 del quale sono state descritte le azioni previste e le procedure di applicazione prima di inviarlo alla Regione per ottenerne il parere di Congruità.

L’occasione – afferma l’assessore Spadaro – è stata utile anche per avviare la programmazione delle risorse assegnate al DSS 45 a valere sulla cosiddetta Q.S.F.P. sia per il 2024 che per il 2025. Le espressioni istituzionali presenti e i rappresentanti del Terzo Settore hanno condiviso la necessità di confermare i Tirocini d’Inclusione Sociale e del Pronto Intervento Sociale, azioni già attuate con le risorse assegnate con le precedenti Q.S.F.P. e che hanno dato importanti risultati in termini di efficacia. Una strada utile e necessaria per rispondere ai bisogni indifferibili di molti nuclei familiari presi in carico dal Servizio Sociale Professionale.

Buona la partecipazione all’incontro e utile è risultata l’occasione per consolidare una proficua collaborazione tra i vari rappresentanti del Terzo Settore e le istituzioni. Su questa linea, è stato stabilito l’avvio, a breve, di veri e propri Tavoli Tematici per ulteriori approfondimenti”.