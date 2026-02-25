Niscemi – Prosegue l’azione di sostegno di Despar Sicilia, in sinergia con Despar Italia, a favore della comunità di Niscemi duramente colpita dalla frana che ha causato disagi e lo sfollamento di diverse famiglie.

Dopo la prima donazione di beni di prima necessità, l’azienda ha messo a disposizione un secondo carico destinato alle cucine da campo attive sul territorio per garantire assistenza quotidiana agli sfollati e ai volontari impegnati nella gestione dell’emergenza.

In particolare, la fornitura ha riguardato prodotti freschi di macelleria e ortaggi, alimenti fondamentali per assicurare pasti completi, equilibrati e di qualità. I prodotti sono stati donati da Despar Sicilia prelevandoli direttamente presso il punto vendita Interspar Le Dune di Ragusa e successivamente consegnati a Niscemi grazie al supporto del Gruppo Alfa di Protezione Civile Regione Siciliana, sezione di Chiaramonte Gulfi, da giorni in prima linea nel coordinamento degli aiuti e nel sostegno operativo alla popolazione.

L’intervento si inserisce in un più ampio impegno di responsabilità verso il territorio, rispondendo con tempestività alle esigenze delle comunità locali.

Anche in questa occasione, l’azienda ha scelto di essere presente in modo concreto, trasformando la vicinanza in un aiuto reale e immediato.

A Niscemi e ai suoi cittadini va l’abbraccio di Despar Sicilia e Despar Italia, che rinnovano la propria disponibilità a supportare la comunità finché sarà necessario.