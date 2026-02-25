Arriva un’importante boccata d’ossigeno per i siciliani che devono spostarsi verso il resto d’Italia. La Regione Siciliana non solo ha esteso la validità del piano contro il caro-voli, portando la scadenza al 31 luglio 2026, ma ha anche ritoccato verso l’alto i tetti massimi dei rimborsi per rendere la misura ancora più efficace.
L’iniziativa punta a sostenere il diritto alla mobilità dei residenti, troppo spesso penalizzati da tariffe aeree proibitive, specialmente nelle tratte che collegano l’Isola ai grandi hub nazionali.
Cosa cambia: i nuovi massimali di rimborso
La novità principale riguarda l’entità del contributo. Il tetto massimo rimborsabile per ogni singola tratta è stato innalzato: il limite passa dai precedenti 37,50 euro agli attuali 50 euro.
Le percentuali di sconto restano invece invariate, differenziate in base alla categoria di appartenenza:
- Sconto del 25%: Garantito a tutti i cittadini residenti in Sicilia, senza distinzione di reddito.
- Sconto del 50%: Riservato alle categorie protette (ISEE sotto i 15.000 euro, studenti e persone con disabilità certificata superiore al 67%), fino a esaurimento del fondo dedicato.
I requisiti per accedere al beneficio
Per ottenere il contributo, è necessario rispettare alcuni criteri fondamentali:
- Residenza: Il passeggero deve essere ufficialmente residente in Sicilia al momento della transazione.
- Tratte Nazionali: L’agevolazione copre esclusivamente i voli che collegano gli aeroporti siciliani con le altre regioni italiane.
- Voli Diretti: Il bonus è applicabile soltanto ai voli diretti, senza scali intermedi.
Come ottenere lo sconto: istruzioni pratiche
Esistono due modalità per usufruire dell’agevolazione, a seconda della compagnia aerea scelta:
- Sconto in fase di acquisto: Per i voli operati da ITA Airways e Aeroitalia, lo sconto può essere applicato direttamente durante la prenotazione sui rispettivi siti ufficiali, evitando l’attesa del rimborso.
- Rimborso post-viaggio (Piattaforma SiciliaPei): Per tutte le altre compagnie, il viaggiatore dovrà anticipare l’intero importo e richiedere la quota spettante tramite il portale regionale SiciliaPei.
Attenzione alla scadenza: La domanda di rimborso sul portale deve essere inviata tassativamente entro 30 giorni dalla data del volo, allegando copia del biglietto e carta d’imbarco.
Lascia un commento