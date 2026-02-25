Il panorama degli incentivi per l’occupazione giovanile subisce una brusca virata nel 2026. Mentre il Governo blinda il Decreto Milleproroghe, arriva la conferma definitiva: il cosiddetto “Bonus 500 euro” per l’autoimpiego (Decreto Coesione) non è stato rinnovato per le nuove attività nate quest’anno. Tuttavia, la partita non è del tutto chiusa per chi ha già avviato un progetto.
1. Autoimpiego: ultimo treno per le Partite IVA
Il contributo mensile da 500 euro (per un totale di 18.000 euro in tre anni), destinato ai giovani disoccupati under 35 che avviano attività in settori strategici (digitale e transizione ecologica), entra nella sua fase finale.
- Chi resta fuori: Tutte le attività imprenditoriali o professionali aperte a partire dal 1° gennaio 2026. Per queste nuove realtà, l’incentivo non è più richiedibile.
- Chi è ancora in tempo: I liberi professionisti che hanno aperto la Partita IVA tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. Per loro l’INPS ha riaperto i termini: c’è tempo fino al 2 marzo 2026 per inoltrare la domanda tramite il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
2. La “Mini-Proroga” nel Milleproroghe 2026
Se l’incentivo diretto all’autoimpiego scompare, il Governo ha invece salvato in extremis gli esoneri contributivi per chi assume. Gli emendamenti approvati al Decreto Milleproroghe introducono una proroga “selettiva” per i contratti a tempo indeterminato:
- Bonus Giovani (Under 35): Prorogato per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026. L’esonero scende però al 70% dei contributi, tornando al 100% solo se l’azienda dimostra un incremento occupazionale netto.
- Bonus Donne e ZES: Confermata la piena operatività per le assunzioni nel Mezzogiorno (ZES Unica) e per le lavoratrici svantaggiate, con massimali che arrivano a 650 euro mensili in determinate aree.
Riepilogo: Cosa resta attivo nel 2026
|Misura
|Scadenza Domanda/Assunzione
|Agevolazione
|Autoimpiego (500€)
|Solo per attività nate entro il 31/12/2025
|500 €/mese per 3 anni (Domanda entro 2 marzo)
|Bonus Assunzioni Giovani
|Fino al 30 aprile 2026
|Esonero 70% (100% con incremento netto)
|Bonus Assunzioni Donne
|Fino al 31 dicembre 2026
|Esonero 100% (max 650 €/mese)
|Bonus ZES Unica
|Fino al 30 aprile 2026
|Esonero 100% (max 650 €/mese)
Nota per i beneficiari: Chi ha già ottenuto il bonus 500 euro negli anni precedenti non corre rischi: l’erogazione proseguirà regolarmente fino alla scadenza naturale dei 36 mesi previsti dal piano.
