Scicli – Nella sfida del 21 febbraio a Messina, l’A.S.D. San Matteo Basket cade in casa contro l’Iblea Basket Scicli con il punteggio di 46-47 al termine di una partita intensa, combattuta fino all’ultimo possesso. San Matteo, prima in classifica, era ancora imbattuta tra le mura amiche: questa è infatti la prima sconfitta casalinga della stagione. Un dato che rende ancora più prestigiosa l’impresa dell’Iblea, unica squadra capace di battere la capolista sia in casa che fuori.

Il match è stato equilibrato fin dalla palla a due: 14-7 nel primo quarto per le padrone di casa, poi il ritorno delle sciclitane, che hanno risposto colpo su colpo in ogni parziale, restando sempre a contatto fino al finale punto a punto, deciso con freddezza e grande lucidità.

Con questa vittoria pesantissima, l’Iblea può consolidare il secondo posto nel girone Sicilia orientale, lanciando un segnale forte al campionato.

Ottima prestazione di tutte le atlete, nonostante una panchina corta a causa di alcuni infortuni. Grazie all’eccellente preparazione atletica e tecnica, le ragazze hanno saputo gestire energie e momenti chiave, dimostrando carattere, compattezza e spirito di squadra.

Prossimo appuntamento ancora fuori casa, a Siracusa lunedì 2 marzo.

Tabellini

Causarano 18

Drago 10

De Luca 8

Cappellone 6

Carnemolla 4

Fidone 1