Caltanissetta – La Democrazia Cristiana c’è e ci sarà e sosterrà la seconda candidatura di Schifani a Presidente della Regione Siciliana.

Questo il messaggio lanciato, questa mattina, dalla Democrazia Cristiana durante l’Assemblea regionale che si è svolta a Caltanissetta.

All’incontro hanno partecipato i segretari regionali della coalizione di centrodestra.

“Il partito lancia un messaggio chiaro: la DC guarda avanti, pensa al futuro della Sicilia e si prepara fin da ora alle prossime elezioni regionali del 2027”, dichiarano Totò Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi, commissari DC Sicilia.

“Da Caltanissetta vogliamo ribadire il nostro sostegno a Schifani e sosterremo una sua seconda candidatura a Presidente della Regione”

dichiarano Laura Abbadessa, presidente DC Sicilia e l’on. Carmelo Pace, capogruppo della DC all’Ars. “Il titolo scelto per l’appuntamento, “Direzione Futuro”, non è casuale e sintetizza la volontà della Democrazia Cristiana di rafforzare il proprio progetto politico, consolidare la propria presenza nei territori e costruire, con responsabilità e coerenza, l’alternativa e la proposta per la Sicilia di domani”, aggiungono i deputati regionali all’ARS

Carmelo Pace, Ignazio Abbate, Nuccia Albano, Carlo Auteri, Serafina Marchetta, Andrea Messina.

“È stato un incontro molto partecipato, di grande rilevanza politica e organizzativa – ha dichiarato Laura Abbadessa, presidente DC Sicilia -,

l’occasione per fare il punto sull’attività svolta e definire le strategie future per il partito, con uno sguardo già proiettato alla costruzione del percorso che porterà al 2027″. All’incontro hanno partecipato i segretari provinciali della DC e dirigenti provenienti da tutta la Sicilia.