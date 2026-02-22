Ragusa – Domenica 22 febbraio alle ore 10.30 Nuova Acropoli Ragusa effettuerà un’attività di pulizia ecologica nella Villa Comunale “Santa Domenica” di via Archimede a Ragusa. L’appuntamento è alle ore 10.30 sul posto per coloro che vogliono partecipare. Ci rivolgiamo ai cittadini che amano la propria città e vogliono essere soggetti attivi per migliorare il nostro ambiente. Per maggiori info telefonare a Nuova Acropoli Ragusa al n. 351 883 1515.
L’associazione fornirà il materiale necessario a chiunque vorrà unirsi! Nuova Acropoli vuole offrire un servizio utile alla cittadinanza prendendosi cura di uno dei luoghi “verdi” più importanti e frequentati della città. I volontari effettueranno una pulizia di una parte della Villa, dove è presente anche una Bibliocasetta, motivo di interesse culturale per lo scambio di libri.
Consapevoli che la Natura è la nostra casa, il volontariato in Ecologia Attiva di Nuova Acropoli ha lo scopo di promuovere la consapevolezza che l’uomo è parte integrante di un eco-sistema: preservarne l’equilibrio vuol dire sentirsi responsabili del mondo in cui viviamo ed agire concretamente per un presente più sostenibile.
L’Ecologia Attiva vuole essere innanzitutto una ecologia per l’Uomo, dove l’egoismo e l’indifferenza rappresentano i rifiuti di cui liberarsi per costruire insieme un mondo più etico e pulito, quello in cui vogliamo vivere. Un mondo migliore nasce solo da un essere umano migliore!
