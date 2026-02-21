Scicli – Con decreto del 20 febbraio 2026 della Prefettura di Catania, l’ingegnere Andrea Pisani, capo dell’Ufficio Tecnico Settore V del Comune di Scicli, è stato autorizzato a svolgere il ruolo di Sovraordinato a supporto della Commissione Prefettizia insediatasi presso il Comune di Paternò.

“Si tratta di un incarico di alto profilo istituzionale, che rappresenta un importante riconoscimento delle competenze, della professionalità e dell’integrità dimostrate nel tempo dal nostro dirigente -dichiara il sindaco di Scicli Mario Marino- .

La scelta dei Commissari e l’autorizzazione del Ministero dell’Interno conferma la qualità del lavoro svolto dall’Ufficio Tecnico e l’affidabilità amministrativa del nostro Ente, certi che l’ingegnere Pisani saprà offrire un contributo prezioso anche in questo delicato e significativo ruolo al servizio dello Stato e della legalità”.

L’incarico della durata di sei mesi rinnovabili sarà svolto in concomitanza con l’attuale ruolo presso l’ufficio tecnico del Comune di Scicli.