Ragusa – Turno casalingo domenica per la Passalacqua Ragusa che si appresta ad affrontare la capolista Matelica nella XX giornata del campionato di basket di serie A2 femminile. Al Palaminardi arriva la squadra con la migliore difesa del campionato e Ragusa continua ad essere in una condizione non ottimale. Rientrato l’infortunio di Ilaria Moriconi, fortunatamente nulla di grave al ginocchio che le aveva dato problemi durante l’ultima gara disputata a Villafranca di Verona contro Alpo. Ilaria si è allenata regolarmente con il resto della squadra. Ancora non in condizione invece Precious Johnson per una distorsione alla caviglia che la costringerà a saltare anche questo turno.

“Trasformare le difficoltà in un punto di forza. Su questo dobbiamo continuare a impegnarci. Le ragazze, hanno lavorato e stanno continuando a lavorare molto; lo hanno fatto per sopperire alle assenze delle loro compagne infortunate ma anche per aumentare il potenziale singolo e di squadra – dice coach Buzzanca -. Contro Matelica dobbiamo fare una gara con una doppia valenza: la prima è quella di lottare fino alla fine per conquistare i due punti. La seconda è di completare il recupero di Labanca e Consolini che sono state fuori per alcuni mesi, e hanno bisogno di tenere il ritmo partita”.

Sorvegliate speciali, non è un mistero, Pilakouta, Bacchini, Gramaccioni e Bonvecchio, tutte giocatrici di esperienza, oltre che di sostanza.

Un occhio alla statistica: Matelica si presenta a Ragusa con 30 punti in classifica, frutto delle 15 vittorie ottenute e due sole sconfitte (Bolzano e Faenza). La squadra di coach Matassini ha messo a segno 1378 punti, subendone 886, dato che la identifica come migliore difesa del campionato; tira con il 44% da 2 punti, il 30% da 3, 71% ai liberi, con 917 rimbalzi totali all’attivo.

Ragusa, al momento quarta in classifica, ha al suo attivo 10 match vinti e 7 persi con 1081 punti fatti e 1044 subìti, In merito alle percentuali di realizzazione, Ragusa ha il 43 per cento da 2 punti, il 26% da 3, e il 67% ai liberi con 713 rimbalzi totali.

L’incontro verrà arbitrato dai signori Giovanni De Giorgio di Giarre (CT) e Federico Puglisi di Catania. La palla a due è prevista alle 15.