Domani sarà un’altra giornata speciale per l’Asd Giarratana Volley, impegnata in un doppio appuntamento casalingo che coinvolgerà sia la formazione maschile di Serie C sia quella femminile di Serie D. Due partite diverse per peso specifico e difficoltà, ma entrambe decisive per dare continuità al percorso delle squadre rossoblù. La maschile affronterà alle 17 l’ultima in classifica, un match che sulla carta potrebbe sembrare agevole ma che lo staff tecnico invita a non sottovalutare. «Sono proprio queste le gare più delicate» spiega l’allenatore Gianluca Giacchi. «Affrontiamo una squadra che verrà qui senza pressioni e con la voglia di fare risultato.

Noi dobbiamo mantenere alta la concentrazione, imporre il nostro ritmo e continuare a crescere come gruppo. I ragazzi stanno lavorando bene e vogliamo dimostrarlo davanti al nostro pubblico». Ben diverso il contesto per la formazione femminile, che ospiterà la Koira Volley di Vittoria, inizio gara alle 19, in un derby ibleo che promette intensità e spettacolo. Le avversarie sono tra le squadre più competitive del girone, ma il Giarratana arriva all’appuntamento con fiducia e determinazione. «Sappiamo che sarà una partita impegnativa» commenta il tecnico Saro Corallo. «La Koira è una squadra solida, ma giocare in casa ci dà energia. Le ragazze stanno maturando sempre di più, hanno mostrato carattere e voglia di migliorare. Sarà un derby vero, da affrontare con coraggio e lucidità. Vogliamo giocarcela fino all’ultimo pallone».

In vista del doppio impegno, il presidente Salvatore Pagano rivolge un appello alla comunità sportiva. «Domani la palestra comunale deve diventare il nostro fortino. Due partite importanti, due squadre che stanno dando tutto per rappresentare al meglio Giarratana. Invito tifosi, famiglie e appassionati a riempire le gradinate e a sostenere i nostri atleti.

Il calore del pubblico fa la differenza, e i ragazzi e le ragazze se lo meritano». Il club si prepara così a un sabato di grande volley, con l’obiettivo di trasformare l’entusiasmo della città in spinta decisiva per entrambe le formazioni.