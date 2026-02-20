La Sicilia si trova nel pieno di una fase di maltempo dalle caratteristiche prettamente invernali. Il nuovo bollettino emesso dalla Protezione Civile Regionale conferma condizioni di spiccata instabilità per le prossime 24-48 ore, con un focus particolare sulla forza dei venti e lo stato dei mari.
Venerdì 20 febbraio: l’apice della burrasca
Per l’intera giornata odierna e per le successive 18-24 ore, l’Isola sarà sferzata da correnti occidentali impetuose.
- Venti: Previsti flussi da forti a burrasca provenienti dai quadranti occidentali. Le aree più colpite saranno i settori occidentali e meridionali.
- Mareggiate: Massima allerta per le coste esposte a Ponente e Maestrale, dove si verificheranno forti mareggiate che potrebbero rendere difficoltosi i trasporti marittimi.
- Piogge: Le precipitazioni saranno sparse, con possibili temporali, più insistenti sulle zone nord-orientali (Messinese e fascia tirrenica), dove i quantitativi potrebbero risultare moderati. Piogge più isolate e deboli sul resto del territorio.
Sabato 21 febbraio: residua instabilità e freddo
Il quadro meteorologico per domani, sabato 21 febbraio, mostra segnali di un lento miglioramento, sebbene il contesto rimanga perturbato:
- Precipitazioni: La pioggia concederà tregua su gran parte dell’Isola, concentrandosi in forma isolata o di breve rovescio esclusivamente sul versante tirrenico centro-orientale.
- Venti e Mari: La ventilazione resterà tesa dai quadranti nord-occidentali, con rinforzi persistenti sui rilievi e sui settori occidentali. Lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale risulteranno agitati, mentre il Tirreno meridionale resterà molto mosso.
Lascia un commento